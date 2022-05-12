Итоги работы госкомиссии по жертвам политрепрессий подведут в конце мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 31 мая будут подведены итоги государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошло несколько заседаний такой комиссии, подведен определенный итог. Были выпущены учебники, прошло заседание под председательством Госсекретаря, подведены итоги по Казахстану. И к 31 мая обязательно будет подведение итогов», - сказал Ералы Тугжанов в кулуарах Правительства.

Также зампремьера прокомментировал вопрос касательно предложений по переименованию Дня Победы.

«Этот вопрос поднимают уже не первый год. И это мнение каждого. На самом деле – это и День Победы, и День памяти. Думаю, здесь отделять друг от друга необходимости нет. Вопрос, наверное, и не стоит. Если День Победы будем отмечать и как День памяти в отношении всех погибших, наших предков, я думаю, в этом ничего нет», - подчеркнул Е. Тугжанов.