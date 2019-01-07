Итоги программы «Нұрлы жер» за 2018 год: введено в эксплуатацию около 100 тысяч жилищ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно поручению Главы государства жилищная программа «Нұрлы жер» нацелена на обеспечение жильем 1,5 млн семей в предстоящие 15 лет. Спустя 2 года реализации программы около 200 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия, передает primeminister.kz.

Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» утверждена в декабре 2016 г. В июне 2018 г. она была переутверждена в статус государственной. Целью программы является повышение доступности жилья для населения. Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» дал положительную оценку программе.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, за период 2017 года и 11 месяцев 2018 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 22 161 тыс. м² жилья. В результате 197 573 семей получили возможность улучшить свои жилищные условия. В том числе в 2017 году - 11 168 тыс. м² (100 812 жилищ), за 11 месяцев 2018 года - 10 993 тыс. м² (96 761 жилищ).



Всего в 2018 году был запланирован ввод в эксплуатацию 12,1 млн м² жилья (или порядка 100 тыс. жилищ), в том числе за счет государственных инвестиций 1,3 млн м² жилья. За 11 месяцев 2018 г. введено в эксплуатацию 11 млн м² или 91% к годовому плану. Построено 96 731 жилищ или 97% к годовому плану. Годовой план ожидается выполнить в полном объеме по итогам 12 месяцев.

Лидерами по объемам ввода жилья за 2 года реализации Госпрограммы являются г. Астана (4,7 млн м²), г. Алматы (2,6 млн м²), Мангистауская (1,8 млн м²), Актюбинская (1,5 млн м²), Атырауская (1,3 млн м²), Алматинская (1,3 млн м²) и Кызылординская (1,2 млн м²) области.

В целом, по итогам 11 месяцев увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом наблюдается практически во всех регионах республики.

Согласно статистическим данным, наибольший объем ввода жилья наблюдается в г. Астана - 2,3 млн м² (22 565 квартир), г. Алматы - 1,7 млн м² (15 020 квартир), Мангистауской - 978,8 тыс. м² (8 367 квартир), Актюбинской - 707,1 тыс. м² (5 941 квартир) и Алматинской областях - 682,7 тыс. м² (4 824 квартир).

За период 2017 года и 11 месяцев 2018 года в жилищное строительство инвестировано 2044,8 млрд тг (в 2017 году - 1022,5 млрд тенге, за 11 месяцев 2018 года - 1022,3 млрд тенге).

За данный период на 1 тенге вложенных государственных средств привлечено 5,5 тенге частных инвестиций (315,4 млрд тенге/1729,4 млрд тенге).