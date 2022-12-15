Итоги проекта по повышению доходов сельчан подвели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поддержанный Правительством три года назад жамбылский проект повышения доходов сельских жителей и роста сельхозпроизводства активно развивается, и уже можно говорить о его достижениях. Первые итоги пилотного проекта по повышению доходов сельчан подводят в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский регион является преимущественно аграрным. Свыше 60% населения Жамбылской области проживает в сельской местности, развивает личные подсобные хозяйства, и основные доходы большей части населения региона зависят от уровня развития аграрного сектора. Поэтому местные власти принимают комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств сельчан. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан, выделив значительные финансовые средства на его реализацию.

Комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств должен увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

Говоря о промежуточных итогах реализации этого пилотного проекта, глава региона Нуржан Нуржигитов отметил, что на финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге (кредит под 2,5% годовых), из местного — два млрд тенге (под 5% годовых). По первому направлению (эффективное использование земельных участков в личных подсобных хозяйствах) на 7 856 приусадебных участках площадью 932 гектара выращивалась плодоовощная и бахчевая продукция. Произведено 11,5 тысяч тонн продукции на сумму 978,7 млн тенге. На строительство 14 теплиц выделено 119,2 млн тенге.

По второму направлению (развитие животноводства) сельчане купили более 45 тысяч голов скота на сумму 6,9 млрд тенге. В пилотных сельских округах в 2021 году произведено 4 243 тонны мяса и 8 304 тонны молока.

В рамках третьего направления (эффективное использование пустующих земель за пределами села) для освоения 10,1 га незанятых земель выделено 230,1 млн тенге на покупку семян, удобрений, химических средств защиты.

Четвертое направление - создание кооперативов. Всего 11 кооперативов закупили 190 единиц сельхозтехники на сумму 972,4 млн тенге.

Пятое направление - финансирование бизнес-проектов. На реализацию 11 проектов выделено 56,2 млн тенге. Произведено 145 тонн продукции (хлеб, мед, кондитерские изделия).

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Спустя три года в Жамбылской области более чем в три раза увеличилось количество предпринимателей. Возросла значительно занятость населения, выросли средние доходы участников проекта. А количество получателей адресной социальной помощи сократилось в три раза.

По данным облакимата, на первом этапе пилотного проекта по повышению доходов охвачено 7 856 семей в 25 населенных пунктах 11 сельских округов Жамбылской области. Всего было выделено 9,2 млрд тенге. В 2021 году за счет возвращенных кредитных средств проект дополнительно был реализован еще в трех сельских округах.

В этих населенных пунктах созданы кооперативы, выданы льготные кредиты, ведется эффективное освоение придомовых участков, увеличивается поголовье скота, реализуются малые бизнес-проекты.

В рамках проекта государство субсидирует предпринимательскую активность тружеников села в производстве молочной, мясной и прочей продукции, выращивании огородных и бахчевых культур, создании предприятий малого бизнеса. Сельчанам выделяют гранты на открытие различных цехов и объектов сферы услуг. Поскольку главная проблема бизнеса на селе – отсутствие залогов для получения кредита, то государство, в качестве эксперимента, взяло финансирование на себя.

В селах сокращается число получателей адресной социальной помощи, непродуктивно самозанятых и безработных. Зато растет число зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть пилотный проект дает людям возможность самостоятельно зарабатывать, повышать свои доходы.

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В Байкадамском сельском округе Сарысуского района на первоначальном этапе в реализации пяти направлений проекта участвовал 901 двор.

«Всего произведено 630 тонн плодоовощной и бахчевой продукции, - сообщили в районном акимате. - Поголовье скота в сельском округе увеличилось на 10 629 голов и достигло 35 963. Произведено 346 тонн молока, 437 тонн мяса. В кооперативе, который создан по пилотному проекту, насчитывается более трехсот членов. Им предоставлено 554 га пашни, 2 793 га сенокосов и 3 812 га пастбищ. Кооператив закупил 20 единиц сельхозтехники».

С запуском пилотного проекта количество индивидуальных предпринимателей в этом сельском округе увеличилось с 27 до 301. Число безработных уменьшилось с 95 до 15. Значительно уменьшилось число получателей адресной социальной помощи - с 154 семей до 23.

Хорошие показатели демонстрирует Туймекентский сельский округ Байзакского района. В этом округе число получателей адресной социальной помощи сократилось на 243 человека. В этот округ с населением чуть более девяти тысяч человек входит село Акжар. Из 6,8 тысячи гектаров посевной площади 3,5 тысячи поливные. На плодородных землях крестьяне выращивают многообразные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, овощи.

«В рамках пилотного проекта 258 крестьян приобрели скот на сумму более 600 млн тенге. Созданный кооператив предоставил своим пайщикам 3,8 тысячи тюков клевера и 38 тонн ячменя по удешевленной цене. Заработала пасека и пекарня. Строится теплица, для запуска оборудования по очистке семян подводятся высоковольтные линии», - рассказал аким Туймекентского сельского округа Канат Смагулов.

В селе Ушарал Таласского района сельскохозяйственный кооператив «Талас-2020» получил кредит на 8 млн тенге под 2,5% и приобрел 18 единиц сельхозтехники. Сельчане полностью закрыли кредит, и уже третий год продают свою продукцию в торговые точки региона. С начала реализации пилотного проекта в округе сократилось число получающих адресную социальную помощь.

От участника пилотного проекта Ушаралского сельского округа было подано 197 заявок на сумму 524,7 млн тенге. Всего освоено 55 га земель, принадлежащих 300 дворам. Произведено 552,4 тонны продукции на общую сумму 75,6 млн тенге. Сельчане купили 1 958 голов скота на сумму 524,7 млн тенге. За два года реализации проекта поголовье скота увеличилось до 24 792. В 2022 году планируется получить 545 тонн продукции (мясо - 125 тонн, молоко - 420 тонн). На базе местного кооператива «Талас-2020» имеется 18 единиц сельхозтехники.

В Ушаралском сельском округе в рамках проекта открылась пекарня, мощность которой рассчитана на 100 булок хлеба в день. С 2022 по 2025 годы планируется реализовать 65 инвестиционных проектов на сумму 3 млрд 54 млн тенге. Развивается рыбное хозяйство, обновляется сельхозтехника фермеров.

В Жанакогамском сельском округе Шуского района по пяти направлениям проекта рассмотрено 192 заявки, выдано льготных кредитов на общую сумму 778,1 млн тенге. Сельхозкооператив «Омар Шу» взял в кредит 11 млн тенге и теперь обеспечивает сельчан техникой, семенами, минеральными удобрениями. Жители этого округа в нынешнем году освоили 102,8 га земель.

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На втором этапе пилотного проекта планируется его реализация еще в 10 сельских округах, где проживают 26 072 человека (4386 дворов). По линии АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выделить 6 млрд 47,5 млн тенге.

Таким образом, расширяется география пилотного проекта повышения доходов сельчан. Планируется до 2025 года реализовать проект повышения доходов сельчан во всех 153 сельских округах региона.

В преддверии Дня Независимости РК в Жамбылской области в рамках проекта по повышению доходов населения сельскохозяйственным кооперативам области передали новую сельхозтехнику. Сельхозкооперативам переданы 18 тракторов марки LOVOL, Zoomlion, YTO, МТЗ на общую сумму 303,0 млн тенге. Также по программе льготного лизинга крестьянам Меркенского, Жуалынского, Жамбылского районов передали 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Выступая перед аграриями, глава региона отметил, что проект по повышению доходов сельского населения, стартовавший в 2019 году, приносит свои плоды.

«За счет возвращенных кредитных средств подключились еще три сельских округа, это 253 проекта. Переданы в лизинг аграриям 28 единиц сельхозтехники на общую сумму 177,5 млн тенге. Общая стоимость техники, которая была передана сегодня, составляет 303 млн тенге, из них 30 - 50% стоимости субсидируется государством. Пилотный проект планируется реализовать еще в 10 сельских округах. На сегодняшний день выделено 6 млрд тенге, жителям выдаются кредиты под 2,5%. В 2023 году планируем реализовать 3 631 проект в 20 сельских округах», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Опыт Жамбылской области по повышению доходов сельского населения, получив поддержку Главы государства, показал свою эффективность, и теперь предполагается его масштабирование по другим регионам Казахстана.

Пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».



