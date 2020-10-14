Итоги Праймериз-2020: кто лидирует среди молодежи?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз позволил запустить новый политический процесс в регионах и селах Казахстана. К тому же у молодежи, многодетных матерей, волонтеров, учителей и врачей появилась возможность выдвинуть себя кандидатами в депутаты.

Наряду с этим, похоже, что Праймериз повлиял на формирование политического плюрализма и новой политической культуры в стране. Внутрипартийные выборы «Nur Otan» сподвигли активную и грамотную молодежь проявить себя и быть вовлеченными в работу государственной власти. Доказательством этому может послужить статистика – 29% зарегистрированных участников это граждане в возрасте до 35 лет.

Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил мнение о том, что сохраняя преемственность, Праймериз стал неким социальным лифтом, позволяющим обновить ряды партии.

«Мы впервые провели такое масштабное партийное мероприятие. Было обращено внимание на множество проблем, предложений и пожеланий. «Nur Otan» – партия конкретных действий. Все должно быть исполнено в обязательном порядке», - подчеркнул Елбасы.

По словам политолога Ерлана Сайырова, значительную часть активно проявивших себя на Праймеризе участников, составляет молодежь, которая не только имеет четкую позицию, но и способна свободно и открыто ее выразить. Молодые граждане в своих предвыборных программах презентовали оптимальные пути решения острых злободневных проблем государства. Стало очевидно, что молодежь действительно – локомотив экономического и духовного развития страны. Новое поколение мыслит креативно и склонно к новаторству. Молодые патриоты наглядно продемонстрировали свою способность к внесению существенного вклада в развитие Казахстана. Остается лишь поддержать их. Праймериз поспособствовал тому, чтобы именно такие люди вышли на политическую арену.

По результатам Праймериза столичный рейтинг лидеров среди участников до 35 лет возглавляют Багдаулет Жандильдаев (Алматинский район) и Расул Медетов (Байконурский район). Первый – руководитель молодежного крыла «Жас Отан» партии «Nur Otan», второй – сотрудник Агентства РК по противодействию коррупции. Оба участников выделились своей активной позицией в вопросе борьбы с коррупцией. К сведению, 22-х летний Багдаулет Жандильдаев был нацелен идти в Маслихат, в то время как 34-летний Расул Медетов шел в Мажилис Парламента РК.

В своей недавно опубликованной статье «Абай аманаты», Елбасы отметил, что руководствуясь принципом мудрого Абая «талапты ерге нұр жауар», окончив школу в 1958 году, бросил себе вызов и отправился на просторы Сарыарки в город Темиртау.

«Абай всегда призывал свой народ трудиться и зарабатывать, несмотря ни на какие условия. Его посыл заключался в том, что человек должен прикладывать усилия, осваивать профессии и пожинать плоды пролитого пота вопреки расстояниям и другим обстоятельствам. Мы росли трудолюбивыми. Наши сверстники во всем помогали родителям: косили сено, пасли скот, топили печь, занимались огородом, и тем самым были приучены к тяжелой работе, которую выполняли при любой погоде. Затем в далеком от малой родины Темиртау, среди плавящейся в «Карметкомбинате» стали, закалились, как броня» – пишет он.

Нурсултан Назарбаев отметил, что подобный подход поддерживается нашей нынешней молодежью. Государство предоставляет казахстанской молодежи возможность участия в различных проектах, учебных грантах, кадровом резерве. Не упустив ни одного из перечисленного, более того, успешно применяя полученные знания и практический опыт на благо страны, на минувшем Праймеризе стал явным лидером среди участников до 35-и лет и ярко выделился директор департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции Расул Медетов.

Расул Медетов – уроженец Западно-Казахстанской области. Родился в семье врачей, воспитывался матерью – детским врачом. Он получил образование по программе «Болашак» - одному из успешных проектов Елбасы, направленных на поддержку талантливой молодежи. Отучившись по специальности Государственное управление в Шеффилдском университете в Великобритании, и вернувшись в Казахстан, поддержал концепцию Елбасы «молодежь должна присоединиться к работе в регионах». Таким образом, Расул Медетов получил внушительный опыт работы на государственной службе в ряде регионов страны: г.г. Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент, Алматы. На государственной службе прошел путь от простого специалиста до руководителя департамента. Вошел и в одну из значимых инициатив Президента Касым-Жомарта – президентский кадровый резерв.

Медетов, достигший отличных результатов на государственной службе, за счет своих знаний в последующем был назначен на руководящие должности. Он поднял такие важные вопросы, как снижение уровня социального неравенства среди районов, повышение заработной платы работников бюджетных организаций и предоставление им служебного жилья, продление срока социальных выплат по уходу за ребенком до 3-х лет и многое другое.

По словам Расула Медетова, особый упор на жилищные вопросы и повышение заработной платы бюджетников он делает поскольку сам вырос в крошечной комнате общежития. Когда при поддержке государства его семья получила однокомнатную квартиру-кредитное жилье для врачей, он учился в четвертом классе. Половина единственного дохода матери тратилась на погашение кредита за жилье в течение многих лет. В этой же квартире у Расула Медетова началась семейная жизнь, родился ребенок. В обществе бытует мнение о том, что в управленческом деле добиваются успеха только те, кто находится под покровительством влиятельных знакомых, однако в случае с Расулом Медетовым все наоборот. Он самый обычный гражданин из числа населения, который благодаря своему стремлению к знаниям и не упущению предоставленных государством возможностей достиг определенных высот.

Радует, что при отборе в депутаты такие молодые люди удостаиваются особого внимания. Впереди следующие этапы отбора, но вовлеченность такого яркого представителя молодежи, как Расул Медетов: сознательного, свободно говорящего на родном и других языках, получившего правовое и управленческое образование, как на родине, так и за ее пределами порождает веру в начало нового этапа развития Казахстана!



