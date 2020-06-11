Итоги первого года деятельности Президента Токаева: Казахстан на пути к прогрессивным реформам

АММАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого года руководства страной Президентом Касым-Жомартом Токаевым можно говорить, что Казахстан твердо следует курсу демократизации общества, общество получает больше участия в принятии решений. Политический обозреватель Иорданского государственного информагентства «Петра», спикер Министерства энергетики и минеральных ресурсов Иордании, член экспертного клуба Международного информационного агентства «Казинформ» Машхур Абу Эйд поделился своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке о новом этапе либерализации своей общественно-политической жизни.

Машхур Абу Эйд неоднократно посещал Казахстан, в том числе для освещения внеочередных президентских выборов в апреле 2015 года и международной выставки ЕХРО-2017.

По оценке М.Абу Эйда, Президент РК знает, что нужно делать дальше, чтобы продолжить начатое им и продвигать Казахстан вперед к своему прогрессу. В этом контексте, эксперт особо подчеркнул роль Национального совета общественного доверия (НСОД), созданного Президентом К.Токаевым, который за короткий срок своей деятельности улучшил диалог между Правительством и народом.

«На платформе НСОД запущена генерация лучших идей, а в жизнь претворяются те из них, которые наиболее приспособлены к окружающей действительности и способствуют стабильности и процветанию. Известные политики, представители творческой интеллигенции, общественные деятели, экономисты и интеллектуалы активно вовлечены в общественно-политическую жизнь страны», - поделился своим наблюдением иорданский эксперт М.Абу Эйд.

В рамках пакета политических реформ с учетом предложений НСОД, в конце мая Президент К.Токаев подписал ряд законодательных актов, которые стали важным шагом к реализации концепции «слышащего государства» и возрастания роли гражданского общества.

По оценке Машхура Абу Эйда, новые правовые нормы в Казахстане еще больше укрепляют такие ценности, как плюрализм мнений, альтернативные взгляды, конструктивная позиция и ответственность перед избирателем. Кроме того, поправки в законодательство будут способствовать росту влияния партий на политические процессы в стране. Они будут способствовать созданию новых партий и общей активизации жизни политических партий в стране. Свободное обсуждение разных мнений и предложений положительно скажется на разработке и принятии правительственных решений.

Кроме того, о политических реформах в нашей стране высказался и зарубежный консультант Иордании по вопросам законодательства Йонас Чекуолис, бывший депутат Сейма Литовской Республики, председатель Парламентской комиссии Сейма по делам НАТО. «Мировая практика показывает, что дорога демократизации часто бывает скользкой и сложной, однако это самый лучший путь для укрепления общества и развития благосостояния всех слоев населения, усиления патриотических ценностей и гордости за свою страну», - заявил эксперт Й.Чекуолис.