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    Итоги парламентских выборов в Казахстане обсудили в Иордании

    24 Января 2021, 19:23

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском Посольстве в Аммане прошел пресс-брифинг, в ходе которого иорданские журналисты ознакомились с итогами парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    24 января посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбек Туматов провел брифинг для представителей ведущего иорданского информагентства «Petra», в котором подробно осветил итоги состоявшихся парламентских выборов в Республике, а также основные аспекты выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VII созыва.

    Представители медиа-ресурса ознакомились с задачами, возложенными Главой государства на обновленный состав Мажилиса, включая проведение комплексных реформ, нацеленных на децентрализацию системы, модернизацию государственного аппарата, оптимизацию квазигосударственного сектора и цифровизацию процессов.

    Также в ходе беседы была затронута возможность проведения совместных мероприятий по случаю празднования в текущем году 30-летия Независимости Республики Казахстан и 100-летия образования иорданской государственности.

    В заключение встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, включая сферу инвестиций и торгово-экономических отношений.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Выборы Политические партии Иордания Выборы-2021
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