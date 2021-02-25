Итоги общественного мониторинга по ЕНТ подведены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Множество фактов нарушений правил проведения Единого национального тестирования было зафиксировано в высших учебных заведениях города Алматы. Однако за последние 2 года наблюдается снижение нарушений в соблюдении правил проведения тестирования. Об этом сообщил руководитель Специальной мониторинговой группы Алматы Нурлан Жазылбеков в ходе совещания в Antikor Ortalygy, передает МИА «Казинформ».

«В Алматы Единое национальное тестирование проходило с 21 января по 1 февраля текущего года в пяти высших учебных заведениях города. В ходе общественного мониторинга выявлены множество фактов нарушений правил проведения», - отметил руководитель Специальной мониторинговой группы Алматы Нурлан Жазылбеков.

В совещании приняли участие представители государственных органов, Единого национального центра тестирования, специальной мониторинговой группы города и проректора ВУЗов.

В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста представители специальной мониторинговой группы и сотрудники Департамента по противодействию коррупции г. Алматы провели проверку на предмет соответствия условий проведения ЕНТ, пресечений возможных коррупционных рисков, а также соблюдения всех санитарных норм во время тестирования.

За период тестирования у 45 участников экзамена при входе изъяты сотовые телефоны, смарт-часы, наушники и шпаргалки. Они не были допущены к сдаче ЕНТ. 49 претендентов удалены из аудиторий за использование запрещенных предметов во время экзамена. Так же выявлены 8 подставных лиц при запуске на тестирование.

Представитель Единого национального центра тестирования отметил, что за последние 2 года наблюдается снижение нарушений в соблюдении правил проведения тестирования.

Так же представитель центра упомянул, что поступающий, вовлекший «подставное лицо» на ЕНТ, не допускается на тестирование и дисквалифицируется на год.

«В целях снижения эмоциональной нагрузки у абитуриентов есть возможность 4 раза сдать ЕНТ. С результатами январского, мартовского и августовского ЕНТ можно поступить в ВУЗ на платной основе. С результатами июньского ЕНТ можно принять участие в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов», - объяснили представители Управления образования.

«Мы должны создавать лучшие условия для учащихся. Нет взаимодействия государственных органов в работе проведения ЕНТ. Надо координировать работу, определить обязанности каждого государственного органа и работать по этому инструкции. Надеюсь, что в следующих тестированиях не будут данные нарушения, все замечания и указания будут приняты во внимание и использованы в дальнейшей работе», - подытожил Нурлан Жазылбеков в завершении совещания.