Итоги областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы» подвели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошёл областной этап конкурса «Мерейлі отбасы». Он проводится каждый год с целью популяризации семей, которые стали образцом для подражания. В этом году в конкурсе приняли участие 28 североказахстанских семей. Собравшихся приветствовал заместитель акима области Сатжан Аблалиев, передает МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства, счастливая семья - главная составляющая гармоничного общества и надёжной опоры государства. В семье взращивается патриотизм, ответственность, добропорядочность», - сказал Сатжан Аблалиев.

Победителями региональных конкурсов стали самые достойные и уважаемые семьи. О каждой этой семье можно писать романы, повести и создавать фильмы, говорят собравшиеся.

«Наша семья впервые участвует в конкурсе «Мерейлі отбасы». Очень волнительно. Хочется сказать спасибо за возможность так интересно провести время. Этот конкурс, подготовка к нему нас всех очень сблизили. А ещё мы познакомились здесь с прекрасными семьями и теперь дружим», - сказала участница конкурса Лариса Первушина.

Представители семей, присутствующих сегодня на этом празднике, посвятили себя воспитанию будущего поколения, укреплению семейных уз. Их сердца полны любви к родным и близким, к своей Родине. Каждая семья подготовила свою летопись. В видео они рассказали свою историю, о своих достижениях.

По итогам были отмечены победители в номинациях «Труд во благо Родины», «Шығармашылықтың жан-жақтылығы», «Дети – будущее Казахстана», «Менің отбасым – менің байлығым», «Родительская слава» и «Воспитание поколений».

Третье место заняла семья Жанатугановых из района имени Габита Мусрепова. «Серебро» - у семьи Бекболатовых из Кызылжарского района. А первое место получила семья Ескеновых из Уалихановского района.

Призерам регионального этапа вручены сертификаты от имени акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

Мероприятие завершилось ярким праздничным концертом.