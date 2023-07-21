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    Итоги областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы» подвели в СКО

    21 Июля 2023, 17:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошёл областной этап конкурса «Мерейлі отбасы». Он проводится каждый год с целью популяризации семей, которые стали образцом для подражания. В этом году в конкурсе приняли участие 28 североказахстанских семей. Собравшихся приветствовал заместитель акима области Сатжан Аблалиев, передает МИА «Казинформ».

    «Как отметил Глава государства, счастливая семья - главная составляющая гармоничного общества и надёжной опоры государства. В семье взращивается патриотизм, ответственность, добропорядочность», - сказал Сатжан Аблалиев.

    Победителями региональных конкурсов стали самые достойные и уважаемые семьи. О каждой этой семье можно писать романы, повести и создавать фильмы, говорят собравшиеся.

    «Наша семья впервые участвует в конкурсе «Мерейлі отбасы». Очень волнительно. Хочется сказать спасибо за возможность так интересно провести время. Этот конкурс, подготовка к нему нас всех очень сблизили. А ещё мы познакомились здесь с прекрасными семьями и теперь дружим», - сказала участница конкурса Лариса Первушина.

    Представители семей, присутствующих сегодня на этом празднике, посвятили себя воспитанию будущего поколения, укреплению семейных уз. Их сердца полны любви к родным и близким, к своей Родине. Каждая семья подготовила свою летопись. В видео они рассказали свою историю, о своих достижениях.

    По итогам были отмечены победители в номинациях «Труд во благо Родины», «Шығармашылықтың жан-жақтылығы», «Дети – будущее Казахстана», «Менің отбасым – менің байлығым», «Родительская слава» и «Воспитание поколений».

    Третье место заняла семья Жанатугановых из района имени Габита Мусрепова. «Серебро» - у семьи Бекболатовых из Кызылжарского района. А первое место получила семья Ескеновых из Уалихановского района.

    Призерам регионального этапа вручены сертификаты от имени акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

    Мероприятие завершилось ярким праздничным концертом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Общество
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