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    Итоги легализации авто подвели в МВД

    13 Июля 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел подвели итоги легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года. Заявки принимались с 23 января по 30 июня 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом, гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку и не успевшим легализовать автомобили в установленные сроки, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока», - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его данным, в результате на казахстанский учет было поставлено около 206 тысяч иностранных автомобилей.

    Значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из России – 66% (более 132 тысяч машин), Армении – 18% (более 37 тысяч машин) и Кыргызстана – 10% (более 21 тысячи машин).

    В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей было зарегистрировано в Алматы – 21 115 единиц (10,3%), Актюбинской области – 20 876 (10,1%) и Шымкенте – 15 145 (7,4%).

    Кроме того, с 22 мая была разрешена легализация автомобилей-конструкторов. На сегодня, как отметил Кайсар Султанбаев, прошли легализацию около 15 тысяч автоконструкторов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Авто
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