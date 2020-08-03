Итоги «Курбан-2020»: ДУМК распределило жертвенное мясо 81 301 семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мусульманский праздник начинается с поклонения и благотворительности. В результате активной работы волонтеров и джамаата мечетей 81 301 нуждающихся семей получили жертвенное мясо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

В великий праздник – Курбан-айт главная задача состоятельного человека – принести жертву и раздать ее нуждающимся семьям, тем самым вселяя радость в сердца людей. Это благодеяние усиливает такие качества человека, как удовлетворение, щедрость, доброта

Духовное управление мусульман Казахстана запустило проект www.qurban2020.kz с целью активизации благотворительной деятельности для населения и в качестве оптимального предложения для беспрепятственного выполнения мусульманского долга в эпидемиологической ситуации в стране.





В каждом регионе была создана рабочая группа для реализации этого проекта на высоком уровне в соответствии с санитарными требованиями. Рабочая группа, созданная под эгидой ДУМК, работала круглосуточно.

В проекте участвовало 3924 волонтера, включая священнослужителей и было привлечено 872 транспортных средства. 394 мясника работали в 35 заранее определенных стационарных скотобойнях по всей стране. Централизованная рабочая группа в каждом регионе состояла из 447 человек. 25 call-центров по всей стране предоставили соответствующие консультации и информацию о проекте «Курбан-2020».





Дистанционное жертвоприношение граждан, заказавших услугу на сайте www.qurban2020.kz по всей стране, было полностью реализовано.

В результате активной работы волонтеров и джамаата мечетей 81 301 нуждающихся семей получили жертвенное мясо. Благотворительные мероприятия проводились также в домах престарелых, детских домах и больницах.

В первый день праздника Курбан айт (31.07.2020) региональные представительства ДУМК раздали жертвенное мясо 30 715 нуждающимся семьям. Во второй день праздника Айт (01.08.2020) – 27 741 семье. В третий день Курбан айта (02.08.2020) жертвенное мясо было распределено среди 22 845 семей. В целом, в течение трех дней мясо было доставлено 81 301 семье по всей стране.





Духовное управление мусульман Казахстана выразило благодарность всем гражданам, принявшим активное участие в благотворительной акции, представителям местных акиматов, а также руководителям отдельных предприятий и организаций.



