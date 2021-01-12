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    Итоги избирательной кампании обсудят эксперты в ходе «SAILAU TALKS – 2021»

    12 Января 2021, 13:44

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Итоги парламентских выборов обсудят сегодня в ходе экспертного обсуждения «SAILAU TALKS – 2021», передает МИА «Казинформ».

    Спикерами мероприятия, организованного Казахстанской ассоциацией политических наук при поддержке АО «МИА «Казинформ», являются не только казахстанские политологи – Марат Шибутов и Александр Данилов, но и зарубежные эксперты - азербайджанский политолог Фархад Маммадов, Андрей Казанцев – директор аналитического центра МГИМО МИД РФ, Ширадил Бактыгулов из Кыргызстана и другие.

    Трансляция обсуждения экспертов в ходе Sailau Talks-2021 состоится с 16.00 до 17.00 на портале агентства «Казинформ» и аккаунте в Facebook.

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