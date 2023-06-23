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    Итоги IX Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2023» подвели в Караганде

    23 Июня 2023, 14:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в учебном центре «Спасск» завершился сбор юных казахстанских патриотов с участием команд Азербайджана и Узбекистана. В этом году мероприятие посвятили 25-летию Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На церемонии закрытия сбора присутствовали руководство Министерства обороны РК, аким Карагандинской области, а так же представитель Министерства обороны Азербайджана, руководитель военно-патриотического движения «Ватан таянчи» Узбекистана.

    В учебном центре «Спасск» более 700 юношей и девушек в составе 43 команд в течении недели состязались между собой в военно-прикладных видах спорта, интеллектуальных и творческих конкурсах. Сегодня состоялось подведение итогов и закрытие международного сбора молодежи «Айбын - 2023».

    С успешным завершением состязаний участников сбора поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Он подчеркнул значение добрососедских отношений с Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на принципах согласия, равенства, взаимного уважения и доверия.

    «Прошедший IX Международный военно-патриотический сбор молодежи – наглядно показал стремление наших миролюбивых народов развивать взаимовыгодное сотрудничество и укреплять дружеские связи», – отметил руководитель оборонного ведомства Казахстана.

    По итогам сбора в международном зачете третье место заняла команда Азербайджана, второе – Узбекистана, первое – Казахстана.

    Обладателями Гран-при и абсолютным чемпионом IX Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» стала команда Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова г. Астаны, которые также стали лучшими в категории республиканских военных учебных заведений.

    Среди региональных участников победила команда военно-патриотического клуба «Сыр Айбыны» из Кызылординской области.

    Сильнейшими среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований стала команда «Жас ұлан» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Обладателем кубка в номинации «Үздік жас сарбаз» стал Мейіржан Теміржанов из военно-патриотического клуба «Жас барлаушы» Регионального командования «Восток».

    Победители состязаний были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками. В завершении церемонии флаг сбора «Айбын-2023» был вручен капитану команды Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова Астаны.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Минобороны РК Караганда
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