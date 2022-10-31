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    Итоги II международного театрального фестиваля ТEATPALL подвели в Астане

    31 Октября 2022, 19:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице завершилась масштабная творческая театральная неделя. Фестиваль ТEATPALL прошел в Астане во второй раз, мероприятие было посвящено 90-летию со дня рождения Народного Героя, Народного артиста СССР и Казахстана, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, выдающегося режиссера театра и кино Азербайжана Мамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В период театральной недели были представлены спектакли, режиссером которых являлся Азербайжан Мамбетов. В фестивале приняли участие 14 театров, 8 из которых – отечественные, 6 – приглашенные зарубежные коллективы.

    В рамках проекта для участников фестиваля проводились мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и лаборатория молодой режиссуры. По окончанию мастер-классов были вручены сертификаты всем слушателям.

    В период проведения фестиваля участники, а также все жители и гости столицы смогли увидеть экспозиционную выставку современного искусства, посвященную Азербайжану Мамбетову.

    Закрытие фестиваля прошло в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. За 8 дней проведения фестиваля каждый театр смог показать свои лучшие спектакли и определить победителей в следующих номинациях:

    1. За вклад в развитие театрального искусства - Бакытбек Алпысбаев (Кызылординский областной казахский музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова)

    2. Үміт (лучшая эпизодическая роль) - Назерке Серикболова (Муззыкальный театр юного зрителя)

    3. Лучшая мужская роль второго плана - Есжан Асет (Театр традиционного искусства Алатау)

    4. Лучшая женская роль второго плана - Диана Турсынова (Костанайский областной казахский театр драмы имени И.Омарова)

    5. Лучшая женская роль - Акниет Орынтай (Казахский государственный академический музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева)

    6. Лучшая сценография –Журкабаева Гульдана (Молодежный театр «Дариға-ай»)

    7. Специальный приз имени А. Мамбетова - Уланмырза Карыпбаев (Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова)

    8. Лучший спектакль – «Путь Саманчи» (Киргизкий национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова).

    Фото: gov.kz
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