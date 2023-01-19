Итоги госаудита не будут основанием для уголовного преследования добросовестных предпринимателей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается работа по расширению электронного государственного аудита. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, совершенствуется система управления рисками (СУР). В нее внедрены новые 68 индикаторов риска и получены сведения по 8 тысячам субъектам квазигоссектора», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что реализуется проект по онлайн бюджетному мониторингу, где проверка планирования бюджетных средств будет автоматизирована через СУР.

«Это позволит нам внедрить камеральный контроль на стадии планирования бюджета», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, как отметил министр, внедрен новый механизм обжалования итогов госаудита до начала досудебного расследования.

«Теперь материалы внутреннего госаудита с признаками уголовных правонарушений будут передаваться только после апелляционного и судебного урегулирования в органы уголовного преследования через прокуратуру. То есть, результаты проверок госаудита не будут становиться основанием для уголовного преследования добросовестных предпринимателей», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Как сообщалось ранее, председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова перечислила основные направления, которых коснется государственный аудит в 2023 году.



