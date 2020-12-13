Итоги Года волонтера, начало предвыборной агитации партий и новый дом для знаменитого пса Лаки – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя запомнится многими политическими, общественными событиями. Были подведены итоги Года волонтера, давшего новый толчок для развития этого благородного движения, началась предвыборная агитация партий. Вполне привычная для нас жизнь, проходившая, как мы уже привыкли, на фоне борьбы с коронавирусом. Об этих и других событиях последних семи дней в обзоре материалов корреспондентов МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности.

«Сегодня подвели итоги Года волонтера. Казахстанцы в тяжелое время проявили единство, сплоченность, неравнодушие, заботу друг о друге. Было сделано много добрых дел. Волонтеры стали примером высокой гражданской ответственности и истинного патриотизма!», - обозначил Президент.

Президент Казахстана подвел итоги своего участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции.

«Сегодня на заседании ВЕЭС рассмотрели итоги работы в 2020 году и обсудили дальнейшие перспективы развития нашего объединения. Несмотря на пандемию, проделана значительная работа по интеграции экономик. После содержательной доработки утверждена Стратегия ЕАЭС до 2025 года», - отметил Президент РК.

На ушедшей неделе были вручены ставшие традиционными премии «Алтын сапа». Президент дал оценку работе предприятий, ставших лауреатами премии.

«Выступил на церемонии вручения премии «Алтын сапа». Предприятия, ставшие лауреатами премии, демонстрируют высокую конкурентоспособность своих продуктов и услуг, внедряют передовые технологии и управленческие решения. Это хороший ориентир для всего отечественного бизнеса», - обозначил Президент Казахстана.

В Центральной избирательной комиссии РК объявили сроки начала и завершения предвыборной агитации политических партий на выборах депутатов.

«По выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года», - сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

Многих жителей страны привлекло сообщение Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Пояснившего, какие изменения произошли в сфере транспортного, земельного и имущественного налогообложения физических лиц в связи с принятием поправок в Налоговый кодекс.

Все эти политические, общественные и экономически события проходили на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом. Ежедневные сводки о числе заболевших и выздоровевших – продолжают находиться в топе самых читаемых новостей.

По последним данным, в стране все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с чем в стране увеличивается количество зараженных - связано ли это с сезоном простудных заболеваний и гриппа, или же больше зависит от дисциплины людей, рассказала профессор Назарбаев Университета в области биомедицинской инженерии, волонтер MedSupport Дана Акилбекова,

Приятной новостью для медиков стало сообщение, что по итогам ноября надбавки к заработной плате получат порядка 42 тысяч медицинских работников, занятых в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией. Сумма выплат составит более 9,7 млрд тенге.

Многие люди обратили внимание на сообщения из Атырау о ставшим знаменитым атырауском псе Лаки, пострадавшего от рук живодера в мае. Все злоключения этого доброго и красивого пса теперь позади. Семья из американского штата Калифорния оплатила его перелет бизнес-классом по маршруту Атырау-Амстердам – США и Лаки теперь обживается в новом доме. Скоро в социальных сетях появится страничка, рассказывающая о жизни пса в Америке.