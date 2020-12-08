Итоги Года волонтера: каких наград удостоились карагандинские добровольцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была проведена церемония закрытия Года волонтёра. Год совпал с пандемией COVID-19. На передовую вместе с врачами нашей страны вышли и волонтёры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём выступлении на церемонии Президент отметил, что «волонтёрство – это состояние души, яркий показатель благородства, искренности, культуры человека».

На встрече Касым-Жомарт Токаев озвучил комплекс задач, которые необходимо отработать Правительству.

Представители карагандинских волонтёрских движений и клубов присоединились к форуму в онлайн-режиме. От лица местных добровольцев выступил житель Темиртау Бирликбай Ордабаев.

«После выхода на пенсию в 2012 году решил заняться общественными делами. В этом возрасте я стал «серебряным волонтёром». Для меня нет большей награды, чем искренняя благодарность людей. Основное направление нашей работы - социальное. Большое внимание уделяем пенсионерам, ветеранам войны, труженикам тыла и одиноким пожилым людям. Как говорят старики, «где единство, там и счастье». Мы всегда напоминаем об этом молодым людям. И в радости, и в трудных ситуациях с молодёжью мы вместе», - сказал Бирликбай Ордабаев.

В завершение мероприятия наградили добровольцев во всех регионах нашей страны. Международной премией «Волонтёр года» в Карагандинской области были отмечены самые активные представители волонтёрского движения.

Победу в номинации «Лучшая волонтёрская организация» одержал клуб «Мост добра» Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды.

«Сегодняшняя победа - это признание нашего вклада, который мы стараемся делать силами наших учащихся, педагогов, родителей. Кроме того, это большая мотивация для дальнейшей плодотворной работы. Такая высокая оценка со стороны нашего государства обязывает нас ещё активнее воспитывать в нашей молодёжи лучшие человеческие ценности», - отметила руководитель клуба «Мост добра» Гульнара Сеитова.

«За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» была отмечена преподаватель Карагандинского высшего медицинского интерколледжа Талшын Жапбасова.

«Волонтёр я с 2013 года. Во время пандемии работала вместе с областным штабом «Сарыарка Жастары», помогала всем нуждающимся семьям. Сегодняшняя победа для меня многое значит. Это победа друзей и родных, которые меня всегда поддерживают», - сказала Талшын Жапбасова.

В номинации «За вклад в популяризацию знаний» наградили руководителя балхашского волонтёрского клуба «One power» Маржан Темиргали.

«Главное направление нашей волонтёрской деятельности - Birgemiz: Bilim. Победа в номинации - это награда для всей нашей команды, в которую входит больше 100 человек. К тому же это отличная мотивация, чтобы двигаться дальше и развивать сферу образования», - поделилась Маржан Темиргали.

Премия «Жомарт жүрек» в номинации «Жыл тұлғасы» досталась Сауле Шауеновой, генеральному директору автоматизированного торгово-производственного комплекса «КазТехЭкспо».

Напомним, сегодня в городе Нур-Султане подвели итоги Года волонтера в Казахстане.

В официальной церемонии закрытия Года волонтера принял участие Глава государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.







