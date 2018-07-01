Итоги экспедиции «Миссия Сибирь - 2018» подвели в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась встреча участников экспедиции «Миссия Сибирь - 2018» с представителями Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГУ «Қоғамдық келісім».

С целью сохранить историю литовского народа, понять общую историю Литвы и Казахстана, поделиться полученными эмоциями с общественностью Литвы, а также для укрепления культурных связей между Литвой и Казахстаном с 19 июля экспедиция находилась в нашей стране.

Участники экспедиции побывали в местах заключения литовцев в Карагандинской области, встретились с местными литовцами, занимались благоустройством могил депортированных литовцев. До этого об итогах своей поездки они рассказали журналистам в рамках пресс-конференции в городах Жезказган и Балхаш.

«Мы просмотрели и проехали 16 кладбищ. Нашли около 200 наших соотечественников, это немало. Поставили там кресты, где уже вообще не осталось кладбищ, ну так произошло, что там ничего уже нет. Мы не можем найти этих людей, только номера остались. Мы всем им там поставили свои кресты, чтобы люди, которые в Литве, тоже знали, что юное поколение уважает и старается», - рассказал 24.kz руководитель экспедиции «Миссия Сибирь»Нечиюс Пчанукевичус.

Экспедиция организована Благотворительным фондом «Яунемс» Литовской Республики.

«Миссия Сибирь» - это аполитичный проект, реализуемый с 2006 года и поддерживаемый властями Литовской Республики, в рамках которого экспедиции молодых людей посещают места ссылки и заключения литовцев, встречаются с проживающими в тех краях литовцами или их наследниками. Участники миссии ежегодно приводят в порядок могилы депортированных литовцев по всему миру.

Фото: 24.kz