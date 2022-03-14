Итоги двухлетней борьбы с коронавирусом в Казахстане подвели в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги двухлетней борьбы с коронавирусом в Казахстане подвело Министерство здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В течении двух лет Республика Казахстан, как и весь мир, активно проводит комплекс необходимых мероприятий по коронавирусной инфекции. Первые случаи коронавирусной инфекции в Казахстане были зарегистрированы 13 марта 2020 года и в течении последних двух лет в стране реализуются мероприятия направленные на недопущение распространения заболеваемости и ее профилактику.

В Казахстане с первых дней объявления пандемии создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений. Комиссией принимаются решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и послабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

В ходе пандемии постоянно совершенствовались подходы к профилактике, лечению, введению ограничительных мер с учетом международного опыта, эпидемиологической ситуации и баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране. С учетом международного опыта были пересмотрены и постоянно совершенствовались клинические протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

За два года мы пережили 5 подъемов заболеваемости, которые длились от 1 до 3 месяцев. При этом каждый последующий подъем заболеваемости был выше предыдущего. На сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах в кратчайшие сроки построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более трех тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов.

В 184 лабораториях страны проводятся ПЦР диагностика коронавирусной инфекции, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований.

Наряду с обеспечением ПЦР диагностики, для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса Министерством постоянно проводятся генетическое изучение вирусов (проведено 26420 исследований 1331 проб). На территории республики была выявлена циркуляция 5 штаммов коронавирусной инфекции (Альфа, Бета, Дельта, Эта, Омикрон).

Созданы стабилизационные фонды лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

Благодаря подготовленности нашей системы здравоохранения и медицинским работникам мы справляемся с пандемией и это заслуга всех медицинских работников, которые несмотря на все трудности, усталость упорно борются с коронавирусом. Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и не допустить перегрузку системы здравоохранения.

С 1 февраля прошлого года начата вакцинация населения. В нашей стране на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущена локализация производства вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» (Россия). На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина «QazVac».

Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. Гражданам республики с начала кампании по вакцинации было доступно 6 видов вакцин (Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, SinoPharm, Спутник Лайт и Pfizer).

Всего вакцинировано I-м компонентом 10,3 млн человек, II-м компонентом – 9,7 млн человек. Ревакцинировано – 2,9 млн человек. В борьбе с коронавирусной инфекцией широко используются информационные системы.

В январе 2021 года в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса внедрено мобильное приложение «Ashyq», которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации, что позволяет отслеживать больных и контактных лиц и обеспечивает безопасность посещения мест массового скопления.

Разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР - исследований на COVID-19, проводимый всеми лабораториями, вне зависимости от формы собственности.

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах (Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Эстония, Япония, Чехия, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор).

С учетом эпидемиологической ситуации нами пересмотрены ограничительные меры. В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением, регионов, находящихся в «красной» зоне эпидемиологического риска.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.