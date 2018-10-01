Итоги дня юношеской Олимпиады: казахстанцы завоевали 2 медали в составе команд

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены продолжают свое выступление на юношеской Олимпиаде-2018. В Буэнос-Айресе завершился четвертый соревновательный день. Нашим спортсменам удалось отметиться двумя медалями, правда, в составе международных команд, передает пресс-служба НОК Казахстана.

Olympic.kz подвел итоги завершившегося олимпийского дня. В кратком обзоре собраны важные события и цифры.



В шаге от медаи остановился стрелок Эльдар Иманкулов. Спортсмен представлял страну в стрельбе из пистоета на 10 метров. Ему удалось пробиться в финальную часть соревновани. В итоге Иманкулов занял четвертое место.





«Для Эльдара это был третий в жизни финал на международных стартах. Соперники в финале очень сильные, все имеют опыт выступления на ЧМ. Эльдар хорошо справился с волнением и показал достойный результат, уступил всего 0.3 очка бронзовому призеру.

Эльдар очень способный спортсмен с хорошим потенциалом. Будем работать дальше, нужно нарабатывать опыт на международных турнирах»,- подытожил выступление тренер команды по стрельбе Геннадий Насонов.



Единственный пока чемпион текущей Олимпиады Бекарыс Садуакас завоевал вторую медаль. В составе международной команды «Лондон» он отметился бронзовой наградой. Проявить себя на татами ему не удалось - его соперники не вышли на схватку. В полуфинале его коллеги по команде уступили «Пекину», что и принесло третье место.



Сразу с двух матчей началась Олимпиада для казахстанских баскетболистов (3х3). Подопечные Алексея Еропкина встретились с командами из Кыргызстана и Бельгии. В первой игре удалось обыграть кыргызов со счетом 21:13. Затем последовало поражение от бельгийцев - 9:20.



«Матч против Кыргызстана мы начали немного нервно. Но потом удалось ребятам спокойно разобраться. Успокоились, сыграли в свою игру. Проводили атаки, удавались дальние броски. Бельгия - совсем другая команда. Физически сильная команда. Мы не смогли, к сожалению, привезти сюда оптимальный состав, чтобы в команде сыграл именно большой игрок. Их центровой, килограммов 100 веса, просто задавил наших ребят под кольцом. Сказывается еще волнение. Первые пять минут суетились. Потом когда отошли, нагнать разрыв уже трудно, нереально. Группа очень тяжелая. Еще у нас Латвия, Италия. Итальянцы еще больше бельгийцев. Отличные команды. Будем бороться, приехали сюда играть. Пробились на Олимпиаду, что уже дорогого стоит. Так что настраиваемся дальше»,- резюмировал Еропкин.



Спортивный гимнаст Аян Молдагалиев успешно преодолел квалификацию в упражнениях на брусьях и коне. По ее итогам он смог пройти в финал Олимпиады, заняв промежуточные шестое и восьмое места соответственно. Итоговые выступления состоятся 13 и 15 октября.



Диана Назарова прошла в финал соревнований по плаванию на дистанции 50 метров на спине. Сначала спортсменка заняла 7 место в своем заплыве, но с 12 временем вышла в полуфинал. В 1/2 ей удалось коснуться бортика третьей и в итоге попасть в восьмерку лучших. Финал состоится в ночь с 11 октября на 12.







Медалью отметилась и гимнастка Роза Абитова. В составе международной команды она стала серебряной призеркой. К сожалению, в личном зачете ей не хватило всего 0.50 баллов, чтобы пройти в финал.



ФОТО: Сали Сабиров.