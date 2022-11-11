Итоги деятельности движения «Жас сарбаз» подвели в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли учебно-методические сборы с председателями региональных филиалов Республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В рамках сборов состоялся ряд встреч с руководством Министерства обороны, мероприятий и инструкторско-методических занятий.

Подводя итоги деятельности за 2022 год, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов поблагодарил руководителей филиалов движения за огромный вклад в дело воспитания молодежи и наградил лучших представителей грамотами и благодарственными письмами от руководства Министерства обороны. Лучшими в организации военно-патриотического движения признаны Астана, Атырауская и Жетысуская области.

В целом был отмечен рост популярности военно-патриотических клубов, классов «Жас сарбаз» и кружков Smart Sarbaz среди подрастающего поколения, которые сегодня объединяют более 250 тысяч детей и подростков. Навыки и умения, приобретенные на занятиях, они на постоянной основе демонстрируют на военно-патриотических, интеллектуальных и спортивных мероприятиях. Лучшие воспитанники имеют возможность показать свои достижения на ежегодном республиканском сборе молодежи «Айбын».

В мероприятиях, проведенных в рамках сборов, также приняли участие руководители республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» и общественного фонда развития робототехники Казахстана и Центральной Азии Ustem Robotics.

Завершились сборы в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил гала-концертом лауреатов республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Жас сарбаз».





Фото: gov.kz