Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Итоги деятельности движения «Жас сарбаз» подвели в столице

    11 Ноября 2022, 21:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли учебно-методические сборы с председателями региональных филиалов Республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В рамках сборов состоялся ряд встреч с руководством Министерства обороны, мероприятий и инструкторско-методических занятий.

    Подводя итоги деятельности за 2022 год, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов поблагодарил руководителей филиалов движения за огромный вклад в дело воспитания молодежи и наградил лучших представителей грамотами и благодарственными письмами от руководства Министерства обороны. Лучшими в организации военно-патриотического движения признаны Астана, Атырауская и Жетысуская области.

    В целом был отмечен рост популярности военно-патриотических клубов, классов «Жас сарбаз» и кружков Smart Sarbaz среди подрастающего поколения, которые сегодня объединяют более 250 тысяч детей и подростков. Навыки и умения, приобретенные на занятиях, они на постоянной основе демонстрируют на военно-патриотических, интеллектуальных и спортивных мероприятиях. Лучшие воспитанники имеют возможность показать свои достижения на ежегодном республиканском сборе молодежи «Айбын».

    В мероприятиях, проведенных в рамках сборов, также приняли участие руководители республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» и общественного фонда развития робототехники Казахстана и Центральной Азии Ustem Robotics.

    Завершились сборы в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил гала-концертом лауреатов республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Жас сарбаз».


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус