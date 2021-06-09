Итоги благотворительной акции Qaiyrymdy Urpaq подвели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Меценаты, участвующие в акции Qaiyrymdy Urpaq, помогли 137 детям из малообеспеченных и многодетных семей. Организатором добрых дел стало Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Воплотить мечты детей из социально незащищённых семей помогали меценаты. Они подарили им абонементы на курсы иностранных языков, подготовки к ЕНТ, в спортивные секции, кружки искусствоведения, вокала, хореографии, а также спортивный инвентарь и форму.

«Такой результат стал возможен благодаря 60 молодым меценатам области, достигшим успехов за годы независимости в сферах бизнеса и общественно-политической деятельности. К примеру, молодой предприниматель из Караганды Ардак Жакин, основатель академии «Самғау», подарил 50 выпускникам возможность бесплатной подготовки к ЕНТ, потратив на это около 2,5 млн тенге», – отметили в управлении по вопросам молодёжной политики.

Депутат Шахтинского маслихата Маршида Кадырова подарила юному музыканту из родного города саксофон-альт. А карагандинский филиал «Планеты спорта» обеспечил спортивным инвентарём 10 воспитанников спортшколы Нуринского района.

«Мы выражаем искреннюю благодарность всем меценатам и предприятиям, принявшим участие в акции. Все спонсоры будут отмечены благодарственными письмами», – добавили организаторы акции.