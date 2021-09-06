Итоги АрМИ-2021: Казахстан завоевал два «золота», «серебро» и восемь бронзовых медалей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории одиннадцати государств завершились седьмые Армейские международные игры. В программу игр вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Участвовали военнослужащие более 40 стран. Состязания прошли одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей. Казахстанские военнослужащие принимали участие в одиннадцати конкурсах, два из которых проведены в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На полигоне «Матыбулак» в конкурсе «Соколиная охота» участвовали военнослужащие Беларуси, Ирана, Казахстана и России. Участники соревновались в ведении воздушной разведки, поиске заданных целей, обслуживании и подготовке беспилотных летательных аппаратов к полетам, а также демонстрировали свое стрелковое мастерство.

Первое место уверенно заняла команда Казахстана, второе – Беларуси, третье – России.

Там же в состязании «Мастера артиллерийского огня» принимали участие минометные расчеты из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе трех конкурсных этапов военнослужащие соревновались в скорости и точности выполнения боевых задач. Они состязались в индивидуальной гонке и ночном спринте, боролись за победу в финальной эстафете. Первое место завоевала команда Казахстана, второе – Россия, третье – Азербайджан.

В Рязани прошел конкурс «Десантный взвод». В состязаниях участвовали прошедшие отборочные этапы военнослужащие подразделений Десантно-штурмовых войск. Участники десантировались в составе взвода, совершали марш-бросок, состязались в гонках на боевых машинах и вступали в рукопашную схватку. Первое место заняла команда России, второе место разделили военнослужащие Казахстана и Китая, на третьем месте – команда Беларуси.

В конкурсе «Тактический стрелок» военнослужащие подразделений специального назначения выполняли задачи в различной обстановке, имитирующей бой в здании, в болотистой местности и в лесу, а также состязались в точности поражения целей в составе боевых двоек и четверок. Победителем нового конкурса Армейских международных игр стала команда России, второе место занял Китай, замкнул тройку лидеров Казахстан.

В «Конном марафоне» в Тыве участвовали военнослужащие казахстанского горно-егерского полка. Казахстанские военные наездники достойно преодолели все этапы конкурса. Настоящим испытанием стал марафон на большую дистанцию, когда участникам предстояло преодолеть непростой путь протяженностью свыше ста километров с различными заданиями и препятствиями. В общекомандном зачете первое место завоевала российская команда. Второе место заняли команды Монголии и Узбекистана. Третье место – казахстанская команда.

В Армении в городе Дилижан прошел конкурс «Воин мира». От нашей страны для участия были отобраны лучшие военнослужащие по контракту. Конкурс включал профессиональные состязания, а также этапы, где участникам нужно было проявить свои творческие способности и кругозор. Участвовали военнослужащие шести стран. По итогам конкурса первое место заняла команда Армении, второе – Россия, третье место занял Казахстан.

Конкурс «Армия культуры» проходил в подмосковном парке «Патриот». Нашу страну в нем представили творческий коллектив Национального военно-патриотического центра и сотрудники военно-исторического музея Вооруженных Сил. Всего участие приняли команды двадцати стран. Первое место в конкурсе заняла команда России, второе – команда Китая, третья позиция в конкурсе у Казахстана и Беларуси.

Профессионализм проявили военные полицейские в ходе конкурса «Страж порядка» в Сербии. В нем участвовали команды Ирана, Казахстана, Катара, Кипра, России и Сербии. Соревнования включали индивидуальные и командные этапы. Заключительным и самым сложным испытанием стала «гонка героев». Полоса препятствий длиной в двенадцать километров, где участников ждали препятствия различной сложности. Победителем конкурса стала команда Сербии, второе место заняла Россия, на третьем – Казахстан.

В «Эльбрусском кольце» от Казахстана участвовали военные альпинисты Центра горной подготовки. Соревнования прошли на полигоне «Терскол» в Кабардино-Балкарии. Конкурс состоял из ряда специальных задач, в ходе которых участники соревновались в индивидуальном лазании и на связках, штурмовали искусственный горный рельеф, отрабатывали ориентирование в горной местности, вели стрельбу в горах, переправлялись через горную реку и совершали восхождение на Эльбрус. Участвовали команды из Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана, России и Южной Осетии. Первое место в конкурсе заняла Россия, второе – Узбекистан, третье – Казахстан.

В состязаниях экипажей надводных кораблей «Кубок моря», которые прошли в Иране, казахстанские военные моряки соревновались с представителями Азербайджана, Ирана и России. Участники демонстрировали морскую выучку в постановке корабля на якорь и кормовую бочку, выполняли артиллерийские стрельбы, поражая воздушные и морские цели, боролись за живучесть корабля. Лучшими по итогам конкурса признаны военные моряки Ирана, второе место заняла команда России, третье место разделили Казахстан и Азербайджан.

Пользующийся особой популярностью конкурс «Танковый биатлон» определил лучшие танковые экипажи. Танкисты проходили сложную трассу с огневыми рубежами и препятствиями. Они демонстрировали скорость и маневренность, точность в поражении целей, слаженность и мастерство экипажей. С первого этапа казахстанские военнослужащие были в лидерах среди участников из девятнадцати стран. По итогам финальной эстафеты казахстанские танкисты заняли третье место. Опередили наших танкистов только хозяева конкурса – россияне, и команда Китая.

Армейские международные игры – давно уже не просто состязания лучших военных специалистов. Это новая форма боевой подготовки военнослужащих. В соревновательном формате воины совершенствуют свое профессиональное мастерство, учатся действовать на незнакомых полигонах, в остром соперничестве с военными других стран. Кроме того, АрМИ играют большую роль в укреплении дружеских отношений между государствами-участниками.

В целом, выступление казахстанских военнослужащих на прошедших Армейских международных играх следует признать успешным. Два «золота», одно «серебро» и восемь бронзовых медалей в копилке наших воинов. Ни одна наша команда не осталась без медалей.

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой Вооруженные Силы Казахстана ограничились участием только в 11 конкурсах.