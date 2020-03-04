Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Италия закрывает школы и университеты на фоне вспышки коронавируса

    4 Марта 2020, 20:13

    РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ - Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты в стране с четверга до середины марта из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Школы уже закрыты в северных регионах страны, наиболее пострадавших из-за вируса нового типа. Школьные учреждения закрыты в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, а также в Пьемонте, Фриули-Венеции-Джулии, в провинции Савона, в Лигурии, Пезаро-Урбино и в Марке.

    В среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление, что правительство, скорее всего, издаст указ о том, чтобы профессиональные футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия проводились за закрытыми дверями из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

    На сегодня, по данным главного санитарного врача Италии Анжело Боррелли, коронавирусом в Италии заражено 2 263 человека. По стране было зарегистрировано 79 летальных исходов от вируса. Стоит также отметить, что в Италии от коронавируса поправились 160 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге