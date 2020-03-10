Италия ввела жесткие меры по борьбе с коронавирусом по всей стране

РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия ввела чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, включающие ограничения на поездки и запрет на массовые мероприятия, на территории всей страны, передает МИА «Казинформ со ссылкой на BBC News.

В понедельник в телеобращении премьер-министр Джузеппе Конте обратился к гражданам страны с просьбой оставаться дома. Итальянцы могут получить разрешение на поездки только в случае острой необходимости.

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 366 до 463 в понедельник. После Китая в Италии наблюдается самое большое количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом.

Согласно официальным данным, что количество подтвержденных случаев инфекции увеличилось на 24% с воскресенья. Случаи заражения вирусом были подтверждены во всех 20 итальянских регионах.

Джузеппе Конте подчеркнул, что людям лучше всего оставаться дома. «У нас наблюдается значительный рост числа инфекций ... и летальных исходов», - сказал он в телеобращении.

Итальянской агентство ANSA передает, что Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник высоко оценил жесткие меры Италии по борьбе с распространением коронавируса.

«Италия принимает агрессивные меры, и мы надеемся увидеть результаты в ближайшие дни», - сказал Адханом на ежедневной пресс-конференции ВОЗ по чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

Все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране. ANSA ранее сообщало, что Римский марафон, запланированный на 29 марта, был также отменен в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.

Пассажиры, вылетающие или прилетающие рейсами, должны будут предоставить серьезные причины, по которым они могут покинуть или прибыть в страну на самолете. На вокзалах есть контрольные приборы для проверки температуры пассажиров. Круизным лайнерам запрещено заходить в итальянские порты.

ANSA также отмечает, что введение жестких мер по борьбе с распространением коронавируса в Италии привело к неожиданным последствиям в тюрьмах. Дело в том, что правительство отменило все посещения для содержащихся в них заключенных, что привело к бунтам в тюрьмах в Модене, Милане, Фоджи, Неаполе и Риме. В результате беспорядков в тюрьмах скончалось семь человек. Десяткам заключенным удалось бежать из тюрьмы в Фоджи и, хотя большинство из них были пойманы, девяти преступникам удалось скрыться.

На сегодня количество жертв нового вируса COVID-19 в Италии составило 463 человека. Количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 7 985. По словам главного санитарного врача страны Анджело Боррелли, в Италии 724 человека поправились от коронавируса.