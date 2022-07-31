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    • Италия: в Средиземном море спасены 428 мигрантов

    31 Июля 2022 10:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкое гуманитарное судно SeaWatch3 с 428 нелегальными мигрантами на борту, наконец, вошло в порт Таранто на юге Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В прошлые выходные волонтеры спасли с переполненных надувных лодок сотни выходцев из Африки и Ближнего Востока. После этого беженцам пришлось почти неделю провести в открытом море на 40-градусной жаре, ожидая разрешения итальянских властей войти в один из портов страны.

    «Средиземное море становится крупнейшим кладбищем для отчаявшихся», — заявил недавно губернатор Сицилии Нелло Музумечи.

    И действительно, только в последние несколько месяцев в водах к югу от Италии обнаружили пять тел утонувших мигрантов. Всего же в первом полугодии 2022-го в Италию по морю добрались около 34 тыс. человек. Это почти на 10 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года.

    Но все может измениться - 25 сентября итальянцы проголосуют на парламентских выборах. И если, как обещают опросы, к власти придет крайне-правая партия «Братья Италии», получить убежище в стране может стать гораздо сложнее.
    #Италия #Мировые новости #мигранты #Спасение
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