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    Италия сообщила о продлении карантина до 13 апреля

    1 Апреля 2020, 17:10

    РИМ. ANSA -КАЗИНФОРМ – Карантин в Италии будет продлен до 13 апреля, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Выступая в Сенате, Сперанца добавил, что первые положительные признаки в ситуации с коронавирусом в стране не означают окончание режима «боевой готовности».

    Карантин в Италии продолжается уже три недели. Однако, по заявлениям экспертов, пик заражения еще не достигнут.

    В среду глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли предупредил, что ситуация на севере «более драматична», но юг страны «до сих пор в зоне риска».

    Напомним, первая смерть от коронавируса произошла 21 февраля в северном регионе страны. По данным Национальной федерации гильдии врачей FNOMCEO, в ходе борьбы с коронавирусом в стране скончались 66 врачей.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Италия
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