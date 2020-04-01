Италия сообщила о продлении карантина до 13 апреля

РИМ. ANSA -КАЗИНФОРМ – Карантин в Италии будет продлен до 13 апреля, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Выступая в Сенате, Сперанца добавил, что первые положительные признаки в ситуации с коронавирусом в стране не означают окончание режима «боевой готовности».

Карантин в Италии продолжается уже три недели. Однако, по заявлениям экспертов, пик заражения еще не достигнут.

В среду глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли предупредил, что ситуация на севере «более драматична», но юг страны «до сих пор в зоне риска».

Напомним, первая смерть от коронавируса произошла 21 февраля в северном регионе страны. По данным Национальной федерации гильдии врачей FNOMCEO, в ходе борьбы с коронавирусом в стране скончались 66 врачей.