Италия сообщила о 79 погибших от коронавируса

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В Италии новым смертельным вирусом COVID-19 заражены порядка 2 263 человек, 79 погибли, сообщил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Стоит отметить, что число выздоровевших составило 160 человек, что на 11 больше, чем в понедельник.

Напомним, что первый смертельный случай от коронавируса в Италии произошел 21 февраля. Умер житель Италии, зараженный коронавирусом, став первой европейской жертвой нового вируса, появившегося в Китае.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, 78-летний мужчина скончался в больнице в городе Падуя. Он проходил лечение в медицинском учреждении в течение 10 дней.