Италия сообщила о 148 погибших от коронавируса

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В Италии в настоящее время коронавирусом заражены 3296 человек, что на 590 больше, чем в среду. 148 скончались, это на 41 человека больше, чем в четверг, заявил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

По словам Боррелли, в Ломбардии зарегистрировано 1777 инфицированных, в Эмилии-Романье - 658, в Венето - 380, в Пьемонте - 106, в Марке - 120, в Кампании - 45, в Тоскане - 21, в Лацио - 41, в Фриули - Венеция-Джулия - 21, в Сицилии - 16, в Апулии - 12, в Абруццо - 8, в Трентино - 7, в Молизе - 7, в Умбрии - 9, в провинции Больцано - 1, в Калабрии - 2, в Сардинии - 2, в Базиликате – 1, и 2 в Валле-д'Аоста.

98 человек скончались в Ломбардии (на 25 больше, чем вчера), 30 в Эмилии-Романье (+8), 10 в Венето (+4), 4 в Марке, 3 в Лигурии (+2) и один в Апулии.

Четвертого марта правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты в стране до середины марта.

Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Италии произошел 21 февраля. Умер житель Италии, зараженный коронавирусом, став первой европейской жертвой нового вируса, появившегося в Китае.