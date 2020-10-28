Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Италия приступит к испытаниям ралоксифена против коронавируса

    28 Октября 2020, 01:48

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Итальянское агентство по регулированию фармацевтики AIFA дало разрешение на проведение клинических испытаний препарата «ралоксифен» у пациентов с легкими симптомами коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В июне 2020 года консорциум Exscalate4CoV на основе научных испытаний с применением технологий суперкомпьютеров объявил, что зарегистрированный указанный препарат, используемый для лечения остеопороза, может быть также эффективным средством для лечения коронавируса.

    В этой связи Европейская комиссия поддержала консорциум, выделив 3 млн евро на дальнейшие исследования. Подобные проекты финансируются ЕС в рамках программы инноваций «Horizon 2020», которая помогает противостоять пандемии коронавируса и искать новые методы лечения от коронавируса.

    Ожидается, что клинические исследования ралоксифена должны подтвердить его безопасность и эффективность в блокировании репликации вируса в клетках и, таким образом, замедлить прогрессирование заболевания.

    Исследование будет проходить в Национальном институте инфекционных болезней им. Л.Спалланцани в Риме, также будет задействована исследовательская больница Humanitas в Милане.

    На начальном этапе до 450 участников в трех отдельных группах лечения будут получать 7-дневное лечение капсулами ралоксифена в рандомизированной выборке.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту
    Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони
    Ушел из жизни Сильвио Берлускони
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге