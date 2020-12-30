Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Италия получит вакцину от коронавируса с задержкой

    30 Декабря 2020, 02:26

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Непогода в Италии привела к задержке в доставке и распределении в стране второй партии вакцины от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    470 тысяч дох препарата от компаний Pfizer и BioNTech застряли в Бельгии. Ожидается, что самолеты с ценным грузом вылетят в шесть итальянских аэропортов в ближайшее время, возможно, через считанные часы.

    В качестве следующего шага вакцину развезут между двумя сотнями муниципалитетов, которые организуют прививочные кампании. Первые партии вакцины адресованы медикам, а также постояльцам домов престарелых.

    Вакцина от Pfizer и BioNTech - первая из сертифицированных в ЕС для борьбы с новым коронавирусом. Италия получила дебютную партию в почти 10 тысяч доз в Рождество. Брюссель объявил днем начала вакцинации в ЕС 27 декабря, однако из-за сбоев в логистике и погодных условий в некоторых странах и регионах возникли задержки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту
    Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони
    Ушел из жизни Сильвио Берлускони
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге