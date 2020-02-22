Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса

    22 Февраля 2020, 11:44

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Пожилой мужчина из Падуи умер после заражения коронавирусом, сообщает Казинформ со ссылкой на DW.

    Власти северной Италии приказали закрыть школы, общественные здания и рестораны после появления новой инфекции.

    Житель Италии, зараженный коронавирусом, умер в пятницу, став первой европейской жертвой нового коронавируса, возникшего в Китае.

    Как сообщил в пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, пожилой мужчина скончался в больнице в северном городе Падуя. По его словам, 78-летний мужчина находился в больнице в течение 10 дней.

    Жертва была одним из двух людей, которые показали положительный результат на новый вирус COVID-19 в регионе Венето.

    Ранее в тот же день чиновники приказали закрыть школы, общественные здания, рестораны и кафе в десяти городах на севере Италии после того, как стало известно о еще 15 случаях заражения коронавирусом.

    Все случаи были зарегистрированы в регионе Ломбардия, где 38-летний мужчина заболел вирусом после встречи с неким человеком, который вернулся из Китая в конце января. Пять врачей, медсестер и несколько пациентов заразились в больнице в городе Кодоньо, где он проходил лечение.

    Еще три человека, которые посещали одно и то же кафе в регионе Ломбардия, также показали положительный результат на вирус.

    По словам итальянских чиновников, сотни людей оказались в изоляции, и проходят обследование на вирус. Более 150 коллег 38-летнего заразившегося мужчины, а также 70 медицинских работников в больнице Кодоньо находятся среди тех, кто проходит медицинское обследование.

    Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения смертельным коронавирусом в Италии достигло 17.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Италия Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге