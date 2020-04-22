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    Италия планирует ослабить карантин с 4 мая

    22 Апреля 2020, 01:09

    РИМ. КАЗИНФОРМ – Во вторник Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Правительство работает над планом по значительному ослаблению карантина, когда текущий режим ограничительных мер истечет 4 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    «До конца этой недели я уверен, что смогу проинформировать вас об этом плане и озвучить детали четко сформулированной программы», - сообщил Конте на своей странице в Facebook.

    По мнению Премьер-министра, многие граждане устали от карантина и хотели бы значительного ослабления мер или даже их полной отмены.

    «Тогда необходимо, чтобы компании и предприятия розничной торговли начали работать, как можно скорее. Я хотел бы иметь возможность сказать - давайте откроем все. Сразу. Но это было бы безответственно. Это привело бы к тому, что кривая заражения снова пошла бы вверх. Это полностью изменило бы результаты усилий, до сих пор предпринимаемые всеми нами», - отметил Премьер-министр.

    Конте также сказал, что будет разработан «национальный план, но с некоторыми региональными особенностями».

    Он сообщил, что граждан будут призывать ограничить движение в часы пик и «отдавать предпочтение альтернативному транспорту».

    Напомним, власти страны ввели карантин в начале марта. Ожидалось, что ограничительные меры снимут 4 апреля. Однако, карантинные меры в стране действуют до сих пор.

    По последним данным, Италия находится на третьем месте в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом. В стране КВИ заражены 181 22 человек, 24 144 погибли и 48 877 выздоровели.

    По сообщению информационного агентства ANSA, 141 врач скончался в Италии из-за заражения смертельным штаммом коронавируса COVID-19.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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