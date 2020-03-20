Италия обошла Китай по числу умерших от COVID-19

РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия опередила Китай по числу летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. За сутки на Апеннинах скончались 427 человек. Всего с начала вспышки умерли 3405 больных, приблизительно на 150 больше, чем в Поднебесной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В общей сложности с начала пандемии в Италии вирусом заразились более 41 000. Прирост инфицированных за двадцать четыре часа составил рекордные 5 322. По словам китайских экспертов-медиков, принимаемых итальянскими властями усилий по борьбе с COVID-19 недостаточно.

Сунь Шуопэн, Китайский Красный Крест: «Я полагаю, что здесь в Милане, городе столь пострадавшем от коронавируса, не действуют строгие карантинные меры. Общественный транспорт все еще работает, люди передвигаются по городу. В гостиницах устраиваются обеды и вечеринки. А еще вы не ходите в масках».

Жители в Италии находятся в самоизоляции уже почти две недели. Изначально крарантин вводился до третьего апреля. Однако он будет продлен. Кроме того, правительство намерено ввести дополнительные ограничения для населения, которые будут касаться прогулок на открытом воздухе. Так же власти распорядились сократить часы работы продуктовых магазинов по выходным дням. Все больше офисов государственных учреждений переводятся на удаленный режим работы. Сокращается персонал в банках и почтовых отделениях, которые пока открыты.