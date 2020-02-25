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    Италия на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Южной Кореи

    25 Февраля 2020, 11:53

    МИЛАН. ANSA - КАЗИНФОРМ – Смертельный вирус COVID19, который поразил Азию, пробрался в Италию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    В стране отменены последние дни празднования карнавала в Венеции, модницам ограничили доступ к Миланской неделе моды из-за роста случаев заражения коронавирусом.

    Новый вирус COVID19 стал причиной смерти шести человек в Италии. Шестым умершим стал 80-летний мужчина, который умер в миланской больнице Сакко.

    В прошлый четверг он был доставлен в больницу в Лоди после сердечного приступа, в тот же день, когда туда поступил 38-летний мужчина, первый пациент, показавший положительный результат на вирус.

    80-летний итальянец был помещен в отделение интенсивной терапии и после положительного результата на COVID19 был переведен в больницу Сакко в Милане, где он и умер.

    Тем временем региональное правительство Ломбардии опровергло сообщения о том, что человек с коронавирусом умер в больнице Брешиа в Цивили. Седьмой факт смерти от вируса остается неподтвержденным.

    Глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил, что в Италии смертельным вирусом заразились 229 человек.

    На данный момент Италия занимает третье место в мире по числу случаев заболевания коронавирусом, уступая Китаю и Южной Кореи.

    По словам А. Боррелли, 99 человек проходят лечение в больнице, 23 находятся в отделении интенсивной терапии, 91 человек находится дома. Он также заявил, что нет никаких причин отменять поездки в Италию.

    Власти приняли экстренные меры, чтобы остановить распространение вируса. Были заложены дорожные блоки, чтобы люди не заходили и не покидали около 10 городов в провинции Лоди, которая является эпицентром вируса в Ломбардии.

    В регионах Ломбардия, Венето, Пьемонт, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия закрыты школы, университеты, музеи, памятники и библиотеки, а также запрещены публичные мероприятия, которые привлекают большое количество людей.

    По данным ANSA, четыре игры серии А были перенесены на воскресенье, а знаменитый венецианский карнавал был отменен.

    Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес объявила, что группа экспертов из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранения была направлена в Италию для оказания помощи в нераспространении передачи COVID19.

    «Мы очень внимательно следим за ситуацией в Италии и благодарим итальянские власти за их быстрые и эффективные действия», - сказал Кириакидес в своем Twitter. «@EU_Commission готов оказать поддержку. «Только вместе мы можем сдержать распространение #COVID19».

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Здравоохранение Италия Пневмония в Китае
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