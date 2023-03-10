Италия максимально ужесточит наказание за торговлю людьми

РИМ. КАЗИНФОРМ – Похоже, Италия решила всерьез взяться за работорговцев. После трагедии, в результате которой в конце февраля погибли более 70 мигрантов, на этой неделе премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила максимально ужесточить наказание за торговлю людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Правительство страны одобрило предложение Мелони, в соответствии с которыми торговцы людьми, ответственные за смерть и серьезные травмы мигрантов, получат увеличенные сроки тюремного заключения - они могут быть приговорены к 30 годам тюремного заключения.

По данным BBC News, кабинет министров также договорился о мерах, направленных на создание законных путей для иностранных рабочих, прибывающих в Италию.

На встрече кабинета министров премьер-министр Мелони особо подчеркнула, что Италия будет действовать против торговцев людьми не только в самой стране, но против тех, кто организовывает поездки в третьих странах.

Она также добавила, что страны, которые будут информировать своих граждан о рисках использования преступных сетей для поездки в Италию на заработки, получат льготные квоты для рабочих-мигрантов, которые хотят попасть в Италию легально.

Стоит отметить, что кабинет министров, да и сама Мелони столкнулись с критикой в свой адрес в связи с катастрофой, потрясшей Италию в феврале.

Говорят, что большинство из тех, кто находился на деревянном судне - в общей сложности 200 человек - были выходцами из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Корабль затонул после того, как в ненастную погоду разбился о скалы недалеко от Кротоне.

По официальным данным, были обнаружены 72 тела, еще 79 человек выжили, но около 30 до сих пор числятся пропавшими без вести.