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    Итальянский инвестор планирует открыть производство кормовых добавок в СКО

    18 Апреля 2023, 14:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанскую область посетили представители итальянской компании «PROSOL» - D. Bonvicini. Потенциальный инвестор встретился с руководством управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, на встрече обсуждался вопрос возможной реализации проекта по производству нуклидов из дрожжей, которые используются как кормовые добавки для животных и добавки в пищу.

    «На первом этапе компания планирует инвестировать 2 миллиона евро с созданием 40-50 рабочих мест. Мощность проекта составит свыше 1 000 тонн продукции в год. Рассматривается возможность реализации проекта на территории специальной экономической зоны Qyzyljar. Предоставляемые преференции и географическое расположение Петропавловска заинтересовали представителей компании», - отметили в управлении.

    В специальной экономической зоне Qyzyljar сейчас - девять участников. В марте зарегистрировали две компании: ТОО «Atameken-Аgro-Оils» и «Машиностроительный завод КАЗТЕХМАШ». Первая компания планирует реализовать проект по строительству маслоэкстракционного завода производственной мощностью 1 200 тонн переработки в сутки с созданием 252 рабочих мест. Вторая - по организации сборки сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов, тракторов, навесной и прицепной зерноуборочной техники.

    Специальную экономическую зону в регионе открыли в 2019-м году. За это время реализовано два проекта, остальные – в работе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Инвестиции
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