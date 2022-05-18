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    Итальянский энергогигант Eni открывает счета в рублях и евро для оплаты российского газа

    18 Мая 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итальянский энергетический гигант Eni заявил во вторник, что открывает счета в евро и рублях для выполнения предстоящих платежей за поставки российского газа, тем самым выполняя требования Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ahram Online.

    Eni сообщило, что открытие двух счетов в Газпромбанке было «на основе мер предосторожности», поскольку «крайние сроки оплаты поставок газа запланированы на ближайшие несколько дней», и что итальянские власти были проинформированы.

    Это заявление последовало после того, как финская государственная компания Gasum предупредила, что Россия может вскоре сократить поставки газа после отказа Финляндии платить «Газпрому» в рублях.

    Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: «Компании должны оплачивать контракты в валюте... предусмотренной контрактом. Все, что выходит за рамки этого, является нарушением санкций».

    Реакции со стороны правительства Италии не последовало.

    Автор: Рустем Кожыбаев

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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