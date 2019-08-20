Итальянские журналисты снимают документальный фильм в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Итальянские журналисты снимают документальный фильм в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр города.

Итальянские журналисты Пьерпаоло Миттика и АлессандроТессей на протяжении многих лет занимаются исследованиями ядерного полигона. Загоды работы исследователи посетили Фукусиму и Чернобыль. Не обошли вниманием и Семипалатинский ядерныйполигон, нанесший невосполнимый урон природе и местному населению на долгиегоды вперед. О том, что было здесь в годы испытаний и то, что происходит наземле бывшего полигона сейчас, и пойдет речь в документальном фильме, которыегости из Италии снимают в Семее.

«Мы приехали в Казахстан не как туристы, а для того,чтобы работать. Сегодня утром мы посетили Дом ребенка, где увидели детей с отклонениями в развитии. На это оченьтяжело смотреть. Вся эта ситуация с полигоном очень сильно отразилась на вашейстране, на населении вашего региона. Для нас очень тяжело работать с такимилюдьми и видеть всё это», – сказал журналист-фотограф Пьерпаоло Миттика.

Несмотря на то, что на карте Италия далека от Семеяи Фукусимы, журналисты уверены: молчать о проблемах только потому, что «онидалеко» не стоит. Ведь проблема, которая сегодня кажется запредельно далекойдля них, завтра может стать очень даже «близкой». Именно эту мысль журналисты ихотят донести до зрителей Италии.