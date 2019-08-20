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    Итальянские журналисты снимают документальный фильм в Семее

    20 Августа 2019, 15:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Итальянские журналисты снимают документальный фильм в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр города.

    Итальянские журналисты Пьерпаоло Миттика и АлессандроТессей на протяжении многих лет занимаются исследованиями ядерного полигона. Загоды работы исследователи посетили Фукусиму и Чернобыль. Не обошли вниманием и Семипалатинский ядерныйполигон, нанесший невосполнимый урон природе и местному населению на долгиегоды вперед. О том, что было здесь в годы испытаний и то, что происходит наземле бывшего полигона сейчас, и пойдет речь в документальном фильме, которыегости из Италии снимают в Семее.

    «Мы приехали в Казахстан не как туристы, а для того,чтобы работать. Сегодня утром мы посетили Дом ребенка, где увидели детей с отклонениями в развитии. На это оченьтяжело смотреть. Вся эта ситуация с полигоном очень сильно отразилась на вашейстране, на населении вашего региона. Для нас очень тяжело работать с такимилюдьми и видеть всё это», – сказал журналист-фотограф Пьерпаоло Миттика.

    Несмотря на то, что на карте Италия далека от Семеяи Фукусимы, журналисты уверены: молчать о проблемах только потому, что «онидалеко» не стоит. Ведь проблема, которая сегодня кажется запредельно далекойдля них, завтра может стать очень даже «близкой». Именно эту мысль журналисты ихотят донести до зрителей Италии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Италия
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