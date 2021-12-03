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    Итальянские тракторы планируют выпускать в Костанайской области

    3 Декабря 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О деятельности Локализационного центра в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это первый проект по увеличению наращивания локализации производства сельхозтехники в Казахстане», - сказал Архимед Мухамбетов.

    Было отмечено, что на сегодня здесь производятся балластные грузы для тракторов, наклонные камеры, сеялки, фаркопы, кронштейны, лестницы и поручни к ним, подмоторные рамы, водяные и масляные насосы. Всего порядка 1300 видов продукции.

    «Установлено самое современное и технологичное оборудование, а также уникальная по масштабам Казахстана линия порошковой окраски металлических деталей», - добавил Архимед Мухамбетов.

    Всего по данным акимата, произведено около 2 тыс. узлов и деталей для сельскохозяйственной техники.

    В перспективе, на площадке бизнес-инкубатора будут локализованы производства тракторов LOVOL и «Кировец», комбайнов ESSIL. В планах также совместное с итальянцами производство тракторов DEUTZ-FAHR, с австрийской компанией – посевных комплексов

    Pöttinger.

    Фото: www.facebook.com/lammashow

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Промышленность
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