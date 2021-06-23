Итальянские певцы выступят на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итальянские певцы Елена Сомма и Маттиа Росси выступят в опере «Любовный напиток» Г. Доницетти 25 июня на сцене Большого зала «Астана Опера». Казахстанский каст исполнителей представят - заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Бауржан Андержанов, Асем Сембина, Чингис Оспанбаев. Дирижер – лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана маэстро Алан Бурибаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Этот яркий комедийный спектакль пополнил репертуар театра в начале восьмого сезона. Он был встречен публикой с большим интересом, любителей высокого искусства восхитила интерпретация дирижера-постановщика Алана Бурибаева и французского режиссера Арно Бернара. В качестве сценографа и художника по костюмам выступили итальянские мастера Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино. К этой опере солисты готовились с опытным консультантом по вокалу Анатолием Гусевым (Италия). Прекрасный хор театра «Астана Опера» (хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов) выступает одним из главных действующих лиц во всеми любимой опере Г.Доницетти. Также в спектакле принимают участие симфонический оркестр, артисты кордебалета и миманс театра.

Приглашенная итальянская певица Елена Сомма исполнит главную партию своенравной, богатой владетельницы фермами Адины. Вокалистка родилась в итальянском солнечном прибрежном городе Сорренто, профессиональные занятия музыкой начала в очень раннем возрасте. Сейчас она выступает на таких знаменитых площадках, как «Нью-Йорк Сити Центр» на Бродвее (Нью-Йорк), в театре «Филармонико» в сотрудничестве с Фондом «Арена ди Верона» (Верона), в театре Россини (Пезаро) и на многих других сценах Европы. Ее имя регулярно можно встретить в рецензиях театральных критиков, которые публикуют материалы в престижных газетах и журналах.

Ее коллега - баритон Маттиа Росси - воплотит на казахстанской сцене партию сержанта гарнизона Белькоре. Певец родился на севере Италии, в городе Домодоссола. Матиа Росси победитель многих международных вокальных конкурсах, в числе которых 25-й Международный конкурс оперных певцов имени Ферруччо Тальявини, где Маттиа Росси стал обладателем Первой премии. Ведет насыщенную концертную деятельность в Риме и родном Домодоссоле. В последние годы профессиональная копилка пополнилась такими премьерными партиями, как Идэ из современной оперы «68 год нашей эры», написанной и поставленной маэстро Никола Самале, в режиссуре Иво Гуэрра, а также совсем недавно состоялся дебют Маттиа Росси в партии Мазетто из оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Кати Риччарелли и под художественным руководством Франческо Зингариелло.

«Для нас большая честь петь на сцене театра «Астана Опера», это будет наше первое выступление в Казахстане. Мы уже успели увидеть ваш потрясающий театр, он действительно производит впечатление настоящего храма искусств. Сейчас у нас проходят совместные репетиции с казахстанскими коллегами, мы работаем над оперой «Любовный напиток», это замечательный творческий процесс, от которого мы все получаем огромное удовольствие. Ждем встречи со столичной публикой и очень надеемся, что сможем вызвать множество разных эмоций: смех, радость и дать возможность поразмышлять о сути этой, только на первый взгляд, незатейливой любовной истории», - отметили итальянские артисты.

Начало спектакля в 19:00.