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    Итальянка сумела посадить самолет с заглохшим двигателем в горах

    31 Декабря 2022, 04:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Альпах произошло счастливое приземление легкомоторного самолета с заглохшим мотором на заснеженный склон горы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    22-летняя итальянка Сильвия де Бон пилотировала в Доломитовых Альпах легкомоторный самолет Piper, на котором также находились ее старший брат с подругой. При пролете над вершиной Маунт Чече двигатель заглох, однако де Бон смогла успешно посадить самолет в режиме свободного планирования.

    «У меня практически не было времени на раздумья, - сказала она телеканалу Rai. - Склон был прямо под нами, пришлось применить экстренный маневр. Это спасло нам жизнь».

    Прибывшие на место происшествия горные спасатели доставили пострадавших в больницу, где у них зафиксировали лишь незначительные травмы. По словам де Бон, которая получила лицензию пилота в США год назад, она собирается продолжить полеты.
    Происшествия Италия Мировые новости Авиация
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