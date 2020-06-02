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    Итальянцу, потерявшему легкие из-за коронавируса, пересадили новые

    2 Июня 2020, 17:21

    МИЛАН. АNSA – КАЗИНФОРМ - В Италии 18-летнему парню была проведена успешная пересадка легких после того, как коронавирусная инфекция (COVID-19) «сожгла» его органы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Отмечается, что это была первая операция такого рода, проведенная в Европе.

    Операция была проведена в больнице Милана в координации с Национальным центром трансплантации, региональным центром трансплантации и программой по трансплантации северной Италии. У молодого человека по имени Франческо симптомы коронавирусной инфекции начали проявляться 2 марта, а 6 марта он был помещен в реанимацию в миланской больнице Сан-Раффаэле.

    Через два дня был интубирован, а 23 марта был подключен к аппарату искусственного кровообращения.

    Тем не менее на фоне тяжелой формы коронавирусной инфекции его легкие перестали функционировать. В середине апреля врачи Сан-Раффаэле решили пересадить пациенту новые легкие.

    Ранее подобные операции проводили только в Китае. Но через несколько дней после миланской трансплантации легких, которая состоялась 18 мая, такую же операцию провели в Вене.

    30 апреля имя парня внесли в срочную очередь на трансплантацию легких и через две недели ему были найдены подходящие органы.

    По словам Марио Нозотти, руководителя школы хирургии грудной клетки Государственного университета, операция была очень сложной, и теперь молодому человеку придется пройти длительную реабилитацию.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Здравоохранение Италия
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