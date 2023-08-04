IT-сфера еще не достигла пика своего развития – Константин Ильницкий о цифровизации в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Что дает цифровизация госуслуг? Как решается вопрос охвата интернетом отдаленных сел региона? Какую работу проделали IT-специалисты в Карагандинской области по цифровизации госуслуг и безопасности граждан? На эти и многие другие вопросы корреспонденту МИА «Казинформ» ответил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

Служба «Senim 109», проекты «Безопасный город» и IQala, ІТ-hub «Терриконовая Долина» - это лишь часть работы специалистов управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. С какой целью они были созданы и что хорошего дали для жителей региона рассказал руководитель управления Константин Ильницкий.

- Константин Павлович, служба «Senim 109» в Караганде работает уже более 4 лет. За это время каких результатов добился регион благодаря этой службе?

- Конечно же результаты есть. Можно сказать, что служба «Senim 109» - это огромный механизм управления городом. И надо отметить, это не горячая линия для жалоб жителей. Потому что через этот механизм жители не жалуются, а ставят в известность о какой-то конкретной проблеме, либо оставляют свои предложения. Это, так сказать, коллективное управление городом с целью сделать его таким, чтобы он был комфортным для всех. Позвонив и сообщив о проблеме, каждый житель вносит свой вклад в улучшение города. Потому что работников коммунальных служб или отдела ЖКХ, при всем желании, не хватит для того, чтобы они следили за всеми колодцами, фонарями, деревьями города. У них ограниченные ресурсы. Поэтому все они только рады узнать информацию. То есть раньше у нас такой возможности управлять городом не было. Теперь она появилась у всех жителей.

Этот проект был запущен по поручению Президента. Первым была столица, а затем все регионы страны. Но мы первые, кто запустил это всей по области. Конечно, из районов и городов поменьше заявок, но тем не менее тоже есть.

Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что большинство людей все еще воспринимают звонок в службу «Senim 109» как жалобу. Но этот стереотип мы сможем скорее всего рассеять, только когда сменится одно поколение.

- Сколько звонков поступает в сутки, за месяц, за год?

- В среднем 500 звонков в сутки. Но данное значение не даст полного понимания картины. Тут все сильно зависит даже от времени суток, дня, сезона и проблем. Вот бывает, начались выборы. И тут увеличивается количество звонков. Люди хотят узнать свой избирательный участок, как проехать, как пройти, до скольки они работают. Или же, например, во время бурана тоже количество звонков резко возрастает. Могу сказать, что за 4 года в службу «Senim 109» поступило более 600 тысяч звонков.

- Один из главных вопросов, волнующих и население, и внутренние органы, и власть – безопасность граждан. В этой связи какие работы проводятся, какие новшества и что планируется? Насколько я знаю, у нас в городе большое количество видеокамер. Как вы работаете? Как вы интегрируете эту работу с правоохранительными органами и со службой спасения?

- У нас сейчас подходит к концу трехлетняя программа, которая называется «Безопасный город». Три года назад мы запустили эту систему. Затем мы постепенно наращивали количество камер, и сейчас мы вышли к тому, что в городе установлено 2 726 камер. Как мы взаимодействуем с нашими другими государственными органами? У нас в правоохранительных органах, в ЧС и во всех остальных органах установлены АРМ – автоматизированное рабочее место. То есть, в рамках трехлетнего контракта поставщик предоставляет компьютер, полностью подключенный к их внутренней сети с доступом ко всем этим камерам. Такие у нас есть в ЦОУ, во всех правоохранительных органах, и в ДЧС в том числе. Также они есть у коммунальщиков. Когда коммунальным службам нужно посмотреть движение в городе, они имеют доступ к такой информации. В ЦОУ камер еще больше. Потому что они выводят все свои камеры департамента полиции, а также туда выводятся камеры по образовательным учреждениям.

- Вы, наверное, ведете какую-то статистику по работе этих камер?

- Да, конечно. У нас есть статистика положительная. Например, порядка на 12% снижается ежегодно у нас аварийность на дорогах. Мы любим ведь говорить, что вот благодаря камерам снижается этот показатель. Но на самом деле это кумулятивный эффект. У нас, как ни крути, а дороги становятся лучше. Да и аварийность у нас ведь происходит там, где большой поток машин. На таких участках, если полотно выравнивают, сразу резко снижается и количество аварий. А там, где машины могут поднять скорость, мы ставим скоростемеры. Тем самым снижаем среднюю скорость, и уменьшается число ДТП. В итоге получается, как я сказал, кумулятивный эффект: камеры, улучшенные дороги, разметки – все это влияет на положительную динамику. Поэтому нельзя сказать, что только из-за камер. Это было бы неправильно. Но мы внесли существенный вклад в этот эффект.

- Следующий вопрос про проект «IQala». Какие задачи он решает и каких результатов достигли благодаря этому проекту?

- Проект «IQala», вообще он тоже не родился в Караганде. Это не наша идея. Это опять же поручения центральных органов. В Астане он работает уже года три. Это информационная система или так называемый портал для автоматизации услуг субъектов естественных монополий. То есть у нас есть истории про автоматизацию государственных услуг. Все государственные органы, которые являются услугодателями, рано или поздно свои услуги самостоятельно или централизованно автоматизируют и выводят на egov или на свои какие-то площадки. Точно такая же история для услуг субъектов естественных монополий: перезаключение договоров, получение техусловий и другие различные виды услуг, которые оказывают «Казахтелеком», «Қарағанды Жарық», «Қарағанды Жылу Сбыт». Все наши субъекты естественных монополий по городу подключены к платформе «IQala». Сейчас у нас около 40 услуг уже подключено, и мы в этом году собираемся еще около 20 услуг запустить. Также огромное количество запросов на «Қарағанды Су». Во время первого контракта у нас эта компания не была включена. Потому что мы больше делали упор на «Теплотранзит» и «К Қарағанды Жарык». И вот в этом году еще «Қарағанды Су» охватим.

- Получается вы цифровизируете все услуги?

- Стараемся все. Но сейчас далеко не все, потому что у нас в «Теплотранзите» еще 9 услуг не охвачено. Мы выбираем наиболее популярные услуги. То есть мы взяли у них анализ, сколько услуг, тех или иных, пользуются большим спросом среди жителей. Это делается для того, чтобы не тратить деньги на автоматизацию тех услуг, которые не так уж популярны среди потребителей. Пусть лучше она будет оказываться на бумаге. Есть еще определенная категория услуг, которые не популярны, но их нужно автоматизировать, чтобы убрать коррупционные риски и делать прозрачными. Например, техусловия на подключение каких-то новых объектов. А для анализа популярных услуг, мы запрашиваем журналы оказания услуг у субъектов естественных монополии, мы все это сводим и анализируем, группируем и потом выбираем из них имеющие большой спрос. По факту, автоматизируя одну услугу, мы очень много функций подуслуг охватываем. Потому что под одной услугой может подразумеваться несколько видов услуг.

На данный момент мы автоматизировали услуги четырех коммунальных предприятий. Еще троих мы охватим в этом году. Итого будет семь субъектов естественных монополии. А в следующем году планируем еще охватить коммунальные предприятия по области. Правила, они республиканские, они одни на всех, но бизнес-процесс у каждого разный. И мы столкнулись с трудностями в этом плане. Каждый монополист их по-своему трактует и по-своему их применяет, и нам нужно было это унифицировать. Автоматизировать все это не так сложно, как заставить поломать существующий бизнес-процесс в самой компании и привести все к единому знаменателю. Мы это сделали. И теперь нам будет легче заходить в коммунальные предприятия области. Мы им сможем показать, как это уже работает, и попросить их привести все в такое же соответствие, чтобы мы смогли автоматизировать их услуги.

- Можете рассказать более подробнее про геоинформационный портал? Что он дает?

- Это один из наших таких тоже не то чтобы проблемных, но сложных проектов. Центральный госорган дал поручение. Каждый регион начал разрабатывать каждый свой геопортал. В целом геопортал - это многофункциональный веб-портал местных исполнительных органов, являющийся бэк-системой для сотрудников МИО с актуальной картографической информацией о регионе, обеспечивающий сбор на едином ресурсе пространственной информации, автоматизацию госуслуг в сфере земельных отношений и архитектуры, реализацию онлайн предоставления земельных участков посредством интеграции с Единым государственным кадастром недвижимости и порталом электронного правительства. Каждый исполнительный орган может использовать портал как рабочий инструмент для актуализации имеющийся информации, накопления базы данных, а также пользоваться аналитикой, которая по запросу настраивается для каждого госоргана.

Сейчас мы проходим процесс наполнения актуальными данными, в дальнейшем мы придем к тому, что каждый отраслевой отдел при принятии какого-либо решения будет использовать геопортал. На сегодняшний день мы закончили интеграцию с системой госградкадастра, теперь данные по Генпланам и ПДП автоматически размещаются на нашем геопортале.

В кратчайшие сроки будут завершены работы по бизнес-процессам предоставления услуг в сфере земельных отношений, после тестирования с Центральным госорганом сервис будет запущен.

- Интернет в отдаленных аулах области. Когда достигнем 100% охвата?

- Сейчас у нас в принципе уже неплохой процент охвата – 91,3% - по сельским местностям. Но есть и проблемы. До прошлого года мы не имели права тратить деньги на развитие сетей связи. В законодательстве так было прописано. То есть, мы могли покупать компьютеры, можем покупать информационные системы, но на строительство сетей связи местные исполнительные органы не имели право выделять средства. Потом внесли изменения в Закон «О местном самоуправлении» и добавили к строительству линии электропередач, канализации и дорог, еще и строительство линии сетей связи. Все, у нас развязались руки, начали выделять средства из бюджета. Но теперь мы столкнулись со следующей проблемой. Мы готовы построить в селах линии, провести оптику и потратить на это миллиард тенге. Но наши операторы говорят, что они не зайдут в эти села. Потому что там живет всего 100 человек, и им не выгодно подключать и содержать там связь. Мы посчитали примерное ГЧП. Если поставщик проложит ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи), и мы обяжем все государственные учреждения заключить договор на оказание услуг по сети и интернету, все равно окупаемость затрат услугодателя составит 70-80 лет. Ни один из поставщиков, и наши мобильные операторы не согласятся на такое. Поэтому мы отказались от проекта ВОЛС, потому что он очень дорогой. Мы пошли по пути радиорелейной связи. Он, конечно, имеет ограниченный диапазон, но тем не менее его дешевле поставить.

- Региональный IT-Хаб «Терриконовая Долина». Можем ли мы сказать, что благодаря этому проекту Карагандинская область стала кузницей кадров в ІТ -сфере?

- Исторически всегда так было, что политехнический вуз в свое время готовил топовых инженеров, а сейчас готовит топовых инженеров в области IT. История так сложилась, что инженеры переросли в инженеров IT. Мы не стали кузницей кадров, Караганда всегда была ею. История так сложилась. Никто не создавал искусственно силиконовую долину в Америке, она сама появилась. И так получилось, что топовые инженеры там всегда собирались, передовые технологии там всегда были скоплены, и все стали айтишниками. И у нас тоже самое, мы просто попали в эту волну и нам было легче всех начать строить IT-хаб среди регионов. Так сказать, у нас была база. Было бы абсурдом, если бы мы не были первыми среди регионов, кто создал ІТ-хаб. Мы всегда были этой кузницей кадров и сейчас просто попадаем в волну, качаем теперь качество этих айтишников.

- Согласны ли вы, что в последнее время стало много айтишников? Не будет ли перенасыщения, как в свое время с экономистами и юристами? Охотно ли идут ІТ - специалисты в производство?

- Сфера IT слишком широкая. То есть IT у нас есть везде: в здравоохранении, в промышленности, юриспруденции, образовании, экономике и т.д. Еще хорош ІT тем, что рынок трудоустройства может быть международным. Можешь работать из любой точки, где есть интернет, ты сразу становишься международным айтишником, если тебе позволяет знание языка. И здесь очень сложно говорить о каком-то потолке и перенасыщении рынка. Почему? Потому что сама сфера еще не достигла пика своего развития. Постоянно появляются какие-то новые ветки развития.

Задачей же «Терриконовой долины» является направить выпускников политеха с профессией IT-специалиста именно в сферу IT и привнести свой вклад в экономику региона и страны.

Что касается предприятия, то «Терриконовая Долина» выполняет здесь несколько функций. Во-первых, есть предприятия, которые либо не думали о цифровизации своих бизнес-процессов, либо думали, но не могли найти каких-то решений или инструментов. И тут «Терриконовая долина» помогает компаниям оцифровать и сделать их бизнес-процессы более прозрачными, более эффективными.

- Какие у вас планы на ближайшее будущее? Что нового вы разрабатываете?

- На текущий момент мы ставим 24 скоростемера по области и 157 обычных обзорных камер. В следующем году мы планируем продлить проект по безопасности города с увеличением числа камер. Что касается интернета в селах, МЦРИАП планирует до 2027 года 189 поселков обеспечить ВОЛС. По мере того как будет развиваться ВОЛС, будет развиваться и мобильный интернет. Помимо этого мы увеличиваем территории охвата 5G. До конца года у нас будет 69 точек с интернетом 5G. Поставщики мобильных услуг провели анализ, где больше всего устройств с поддержкой 5G, и постепенно ставят свои базовые станции по городу.

Помимо этого мы всегда разрабатываем что-то новое. Вот, например, сейчас мы работаем над одним проектом. Пока что это только гипотеза. Он связан с камерами. То есть, с помощью уличных камер мы можем отслеживать пробки по городу и анализировать низкую скорость передвижения. Это поможет и транспортникам, и коммунальным службам.

Еще у нас есть один проект, который мы сами разрабатываем. Мы даже рабочее название для него еще не придумали. С помощью данного приложения можно будет отслеживать уровень сигнала. Наши телефоны, когда проезжаем по городу, они обмениваются данными с базовыми станциями и всегда мерят сигнал. Уровень сигнала мерят по децибелам. И в определенных местах они очень слабые либо вообще отсутствуют. В приложении эти точки будут обозначатся красным цветом. И тогда мы обращаемся к операторам связи и говорим, что в таком-то месте нет сигнала, чтобы они предприняли меры. Таким образом мы хотим с помощью этой карты наших операторов призвать оперативно обрабатывать проблемную зону в связи.

- Багодарю за беседу!