IT-академия открылась в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задачи развития умений работать с информацией, формирования технологических навыков населения, подготовки IT-специалистов поставили местные власти Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», а также адаптации к навыкам и компетенциям XXI века, развития умения работать с информацией, формирования технологических навыков, цифровизации в Жамбылской области до конца 2023 года было запланировано открытие школы программирования, - сообщил руководитель управления цифровых технологий Жамбылской области Руслан Нохрабеков. - На сегодняшний день на базе Международного Таразского инновационного института открыта IT-академия. Таким образом, запланированный на 2023 год показатель в национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» выполнен».

Кроме того, по словам спикера, согласно Посланию Главы государства, по республике до 2025 года необходимо создать более 100 тысяч IT-специалистов.

«В соответствии с задачами национального проекта в 2021 году в Жамбылской области было создано десять новых постоянных рабочих для IT-специалистов в различных компаниях. На 2022 год планируется создание 35-ти новых рабочих мест в сфере цифровизации. Сейчас уже в рамках национального проекта через портал enbek.kz трудоустроено 22 человека», - отметил рукооводитель ведомства.

Как сообщалось, в Жамбылской области из 367 сельских населенных пунктов низкоскоростным интернетом 2G обеспечено 20,7% сел, 3G – 39,2%. Остальные 143 населенных пункта, или 38,9%, обеспечены высокоскоростным (4G) мобильным интернетом. По состоянию на 1 января 2022 года было 11 населенных пунктов с населением 3 009 человек, не обеспеченных сетью Интернет. В течение года 6 из 11 населенных пунктов получили интернет и мобильную связь. В регионе разработана Дорожная карта по населенным пунктам для обеспечения 74 сельских населенных пунктов и 183 государственных учреждения волоконно-оптической сетью связи.



