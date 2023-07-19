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    Истязание детей-инвалидов в хосписе в Астане: студенту-медику грозит до 7 лет тюрьмы

    19 Июля 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дело студента-медика, который истязал пациентов хосписа и детей с инвалидностью, находится на завершающей стадии. Сам студент все еще под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

    «В настоящее время дело находится на завершающей стадии. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение. Досудебное расследование завершено. Вместе с тем, адвокат подозреваемого на протяжении уже месяца ознакамливается с результатами», - прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

    Динара Закиева также добавила, что находится на связи с Генеральной прокуратурой и держит вопрос на контроле.

    «Считаю, что такие деяния должны быть рассмотрены по всей строгости закона», - добавила она.

    В столичной полиции пояснили, что уголовное дело на стадии ознакомления с материалами досудебного расследования.

    «Уголовное дело в отношении 22-летнего подозреваемого расследуется по статье 110 части 2 пункта 1,2 Уголовного кодекса РК от 03.10.2022 года «Истязание». Подозреваемый находится под домашним арестом с апреля 2023 г., до этого мера пресечения не избиралась. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Общество
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