Истязание детей-инвалидов в хосписе в Астане: студенту-медику грозит до 7 лет тюрьмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дело студента-медика, который истязал пациентов хосписа и детей с инвалидностью, находится на завершающей стадии. Сам студент все еще под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

«В настоящее время дело находится на завершающей стадии. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение. Досудебное расследование завершено. Вместе с тем, адвокат подозреваемого на протяжении уже месяца ознакамливается с результатами», - прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Динара Закиева также добавила, что находится на связи с Генеральной прокуратурой и держит вопрос на контроле.

«Считаю, что такие деяния должны быть рассмотрены по всей строгости закона», - добавила она.

В столичной полиции пояснили, что уголовное дело на стадии ознакомления с материалами досудебного расследования.

«Уголовное дело в отношении 22-летнего подозреваемого расследуется по статье 110 части 2 пункта 1,2 Уголовного кодекса РК от 03.10.2022 года «Истязание». Подозреваемый находится под домашним арестом с апреля 2023 г., до этого мера пресечения не избиралась. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок», - сообщили в полиции.