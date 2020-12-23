Истребителями Су-30СМ пополнилась карагандинская авиационная база

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова прибыло звено самолётов Су-30СМ. С новыми истребителями здесь будет сформирована практически полная авиационная эскадрилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самолёты прибыли прямым рейсом из России, их доставили опытные лётчики-испытатели Иркутского авиационного завода. Передача боевой техники прошла в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие министр обороны РК генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, главнокомандующий Сил воздушной обороны ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Новая авиационная техника поступает в Военно-воздушные силы согласно плану перевооружения Вооружённых сил Казахстана. Сверхманёвренные многоцелевые истребители Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооружённых сил», - отметил Нурлан Ермекбаев.

Су-30СМ - истребитель нового поколения 4++. Он способен действовать днём и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолёты противника и уничтожать наземные цели, но и проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолётам. Обладает большой дальностью полёта и возможностью дозаправки в воздухе.

Сотрудничество Казахстана с авиационным заводом «Иркут» началось пять лет назад. По мнению российского лётчика-испытателя Максима Колюшина, Cу-30СМ - это один из самых эффективных боевых истребителей в мире.

«Летаю на этом самолёте с 2012 года - с того момента, как были построены два первых экземпляра. Мы с радостью отдаём нашу машину в крепкие, надёжные руки. У нас давняя дружба с казахстанскими лётчиками. Знаем, кому доверяем», - говорит он.

Лётный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошёл полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Получены соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолётов этого типа.

«Переобучение проходило в два этапа - теория и практика. Рад, что буду летать на самолёте такого класса. Мой первый авиаполёт состоялся 27 августа 2015 года. Тогда был курсантом. С этого дня влюбился в небо и решил посвятить свою жизнь авиации», - поделился молодой лётчик Темирлан Байменов.

Женис Касымбек поздравил военных со значимым событием.

«Авиабаза, которая носит имя Героя Советского Союза Нуркена Абдирова - это гордость Караганды. Уверен, что вы будете самым достойным образом решать поставленные задачи. В преддверии Нового года хотел бы пожелать успеха в службе, здоровья, благополучия вашим близким, семьям и мирного неба», - сказал глава региона.

Напомним, недавно войска радиационной, химической и биологической защиты Казахстана получили новейшие расчетно-аналитические станции РАСТ-2KZ отечественного производства, не имеющие аналогов в Центрально-Азиатском регионе.