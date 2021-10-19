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    14:07, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Историю своего избиения придумала школьница из Усть-Каменогорска

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 октября на оперативный канал «102» города Усть-Каменогорска поступило сообщение от психолога экстренной службы города Нур-Султана. Специалист из столицы рассказала, что к ним по республиканскому каналу экстренной помощи обратилась 12-летняя школьница из Усть-Каменогорска. Девочка жаловалась на то, что ее и сестру избивают родители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УВД города Усть-Каменогорска.

    «Сразу же сотрудники полиции начали разбираться. Во время проверки сотрудниками группы ювенальной полиции было установлено, что несовершеннолетняя придумала эту историю, чтобы не идти в школу. Как выяснилось мать несовершеннолетней записала ее на дополнительные занятия, однако девочка не хотела их посещать и выдумала эту историю», - рассказал руководитель управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула.

    Как выяснилось, телефон экстренной службы «111» девочка нашла в интернете.

    В полиции пояснили, что с несовершеннолетней и ее родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу, в ходе которой полицейские призвали взрослых быть более вовлеченными в жизнь детей, а также предупредили об ответственности за их воспитание.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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