Историю своего избиения придумала школьница из Усть-Каменогорска
«Сразу же сотрудники полиции начали разбираться. Во время проверки сотрудниками группы ювенальной полиции было установлено, что несовершеннолетняя придумала эту историю, чтобы не идти в школу. Как выяснилось мать несовершеннолетней записала ее на дополнительные занятия, однако девочка не хотела их посещать и выдумала эту историю», - рассказал руководитель управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула.
Как выяснилось, телефон экстренной службы «111» девочка нашла в интернете.
В полиции пояснили, что с несовершеннолетней и ее родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу, в ходе которой полицейские призвали взрослых быть более вовлеченными в жизнь детей, а также предупредили об ответственности за их воспитание.