Историю песни «Жан досым» рассказал основатель «Дос-Мукасан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основатель и первый руководитель ансамбля «Дос-Мукасан» Досым Сулеев рассказал историю создания песни «Жан досым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, песня была написана в Москве, в первые месяцы аспирантуры в Московском институте стали и сплавов.

«История такова. Мы разошлись разными путями, я уехал в аспирантуру в Москву, то есть выбрал себе научный путь, Курманай Омарова перешла на педагогическую работу, Шарип Омаров – на партийную работу, то есть вот так разделились. Когда со мной прощались, ребята подарили дос-мукасановскую гитару мне, чтобы я в Москве не забывал музыку, продолжал заниматься композиторством. К тому времени уже были известны мои песни «Той жыры», «Алматы түні», - начал свой рассказ Д.Сулеев.

После переезда в Москву, как признался Досым Сулеев, ему было очень тяжело отрываться от коллектива, участники которого стали друг для друга родными. Отношения в ансамбле он назвал братскими.

«Это оставило большой отпечаток на сердце, в душе. Первые месяцы я страдал, было тяжело заниматься наукой, я взял гитару и пришло вдохновение, написал песню «Жан досым», - добавил он.

После этого он отправил ноты ребятам в Алматы и продолжил учебу в аспирантуре, и даже не подозревал о том, что песню аранжировали и подготовили в исполнении Курманай Омаровой.

«И случилась такая оказия – они проезжали через Москву в Чехословакию и специально организовали концерт в вузе, где я учился. Я сижу в первых рядах со своим научным руководителем, профессорами, академиками, студентами, аспирантами - полный зал. Ребята вышли на сцену исполнить свой репертуар, и вдруг перед очередным выступлением объявляют песню Досыма Сулеева «Жан досым». Я не слышал со сцены песню до этого. Начинают исполнять, выходит Курманай, поет, а у меня в горле ком, слезы из глаз. С тех пор эта песня живет», - поделился автор песни.

Ранее сообщалось, что гитара, c которой была написана песня «Жан досым», будет выставлена на аукцион XIII Зимнего благотворительного бала.



