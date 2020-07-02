История партнерства РК и ООН неразрывно связана с именем Нурсултана Назарбаева - Наталья Герман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК проходит Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Казахстан вступил в ООН 2 марта 1992 года. С тех пор история плодотворного и взаимовыгодного партнерства Республики Казахстана с Организацией Объединенных Наций была неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в работе которой ваша страна приняла полноценное участие как новое независимое государство, стала 47-я сессия 1992 года, в рамках которой состоялось и первое выступление Президента Назарбаева», - сказала в своем приветственном слове специальный представитель генерального секретаря ООН, глава регионального Центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Спикер добавила, что в последующие годы Нурсултан Назарбаев более 10 раз посещал с визитами штаб-квартиру ООН и выступал на общеполитических дебатах высокого уровня. По его инициативе на площадке ООН были успешно реализованы многие важнейшие антивоенные, антиядерные и контртеррористические предложения.

Признанием весомого вклада Казахстана в продвижение миссии ООН было и назначение в марте 2011 года Касым-Жомарта Токаева на пост заместителя генерального секретаря ООН, отметила она.

«Огромным событием в истории нашего сотрудничества стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. На период членства вашей страны в одном из главных органов ООН Первый Президент РК Назарбаев определил следующие приоритеты: построение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование региональных конфликтов; укрепление региональной безопасности и сотрудничества; борьба с терроризмом; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; а также адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века», - подчеркнула Наталья Герман.

Она напомнила, что в рамках своей повестки в Совете Безопасности ООН Казахстан инициировал и первый с 2010 года визит членов Совета Безопасности в Афганистан, а также брифинг высокого уровня под председательством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, по итогам которого были приняты важные резолюции ООН, а тема нераспространения оружия массового уничтожения была впервые включена в инструментарий ООН по предупреждению и разрешению конфликтов.

«Следует также заметить, что сотрудничество Казахстана с ООН никогда не было односторонним. По приглашению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вашу страну с официальными визитами неоднократно посещали генеральные секретари Кофи Аннан, Пан Ги Мун и Антониу Гутерриш. За годы сотрудничества значительно расширилось и представительство ООН в Казахстане, которое сегодня представлено 18-ью программами, фондами и агентствами ООН. Мы всегда с благодарностью отмечаем, что региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, основанный в 2007 году решением генерального секретаря ООН, был в свою очередь создан по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и при поддержке всех государств региона», - добавила Наталья Герман.

В работе конференции также приняли участие руководители и ведущие эксперты научно-аналитических центров, ректоры вузов, главы региональных международных организаций, а также авторитетные зарубежные эксперты.



