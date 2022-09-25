История и легенды местности Карашунгуль в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области сохранилось большое число исторических памятников железного века, скифско-сарматского периода, средних веков. Интересен регион и своими сакральными местами, куда люди едут поклониться праху святых. А еще в области немало памятных мест, связанных с добычей первой казахстанской нефти. В одном из таких мест, где история тесно переплетена с легендами, побывал корреспондент МИА «Казинформ».

Жылыойский район Атырауской области известен далеко за пределами Казахстана, в первую очередь, своими огромными нефтяными запасами. На слуху сухопутное месторождение Тенгиз, расположенное неподалеку на Каспии месторождение Кашаган. А истоки казахстанской нефти находятся в местности Карашунгуль, где в 1899 году ударил первый нефтяной фонтан. В сутки он давал до 25 тонн нефти, что по тем временам считалось очень большим показателем. И вот именно с этого места началось потом освоение природных богатств Прикаспия.

«В нашем районном музее есть макет, изображающий первый период транспортировки нефти, то есть Жылойский район 1899 года. В местности Карашунгуль из скважины №5 ударил первый нефтяной фонтан и с тех пор мы с гордостью можем говорить, что наш регион - это истоки казахстанской нефти. В музее прослеживается вся история нефти - с первого периода освоения нефтяных богатств. Как тогда рабочие добывали нефть, есть свидетельства того, что нефть возили на верблюдах, когда еще не было техники. В 1999 году к 100-летию казахстанской нефти в местности Карашунгуль была установлена ​​Стелла. Она изготовлена ​​Куанышем Шалабаевым, нашим мастером из Жылыоя», - рассказывает экскурсовод районного музея города Кульсары Алтынгуль Турсынова.

«Карашунгуль – это не только родина казахстанской нефти. Карашунгуль это еще и место, где немало древних памятников истории и культуры. Это место святых, и, учитывая большое количество людей, приезжающих сюда в сакральные места, это место можно развивать как хорошее туристическое направление», - говорит краевед Алибек Науров.

«Мы с детства слышали немало историй и легенд, связанных с этими местами. Одна из них о том, что Карашунгуль - это два человека. Двое влюбленных по имени Кара и Шунгуль. Парень по имени Кара и девушка по имени Шунгуль полюбили друг друга и были похоронены в этом месте. Люди приезжают, ночуют там, прося предков излечить от болезней, избавить от проблем. Поэтому Карашунгуль мы и считаем священным местом. Сейчас там есть гостевой дом. Там огромное кладбище, там большое древнее старинных захоронений. В это место многие местные идут на зимовку со скотом, потому что там зимой очень комфортно», - рассказывает местный житель Ыскак Шапкаков.

«На этом кладбище похоронено много известных в народе людей. Первый - это святой Карашунгуль. А еще это святые Караби ата, Батыр ата, святой Тузат, чуть подальше Кыз аулие. Все эти святые - ученики Карашунгуля. Много есть историй, как поездка в эти сакральные места помогает. Приехала сюда женщина из Мангистау, она не могла родить ребенка, потом родила сына и назвала его Тилеккабыл. Приезжает много людей, ночуют здесь. Приезжают из Мангистау, Атырау, приезжают из близлежащих районов», - говорит смотритель мемориального кладбища Кумаргали Конысбаев.

Туристы, паломники, приезжающие в местность Карашунгуль, посещают и еще одно неподалеку расположенное сакральное место, связанное с Бекет ата, где на берегу реки Жем он построил свою первую подземную мечеть.

Видео: Азильхан Вахитов, Темирлан Султангазиев